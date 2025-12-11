В Киеве прогремели взрывы, которые, вероятно, были именно классическим террористическим актом.

Сегодня днем в Дарницком районе Киева прогремели два взрыва, не связанные с российскими обстрелами. Погиб нацгвардеец, еще четыре человека пострадали, среди них правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Известно, что первый взрыв произошел, когда двое нацгвардейцев осуществляли патрулирование территории, в результате чего один из них погиб. Еще один нацгвардеец и охранник площадки пострадали", - сказано в сообщении.

Отмечается, что второй взрыв прогремел в тот момент, когда на месте уже работали сотрудники полиции и медики, прибывшие на вызов. Пострадали двое сотрудников полиции.

Видео дня

Следователи ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начали досудебное расследование по факту двух взрывов в Дарницком районе Киева.

Событие квалифицировано по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины, а именно как террористический акт, приведший к гибели человека.

Криминальные новости Киева

Как сообщал УНИАН, полиция Киева открыла уголовное производство по факту смерти 41-летнего мужчины в Печерском районе Киева. Речь идет о Дмитрии Каденюке, сыне первого украинского космонавта Леонида Каденюка. Его мать обнаружила тело с ножевыми ранениями. По предварительным данным, двери квартиры были закрыты без следов взлома, нож погибший держал в руке, а соседи не слышали никаких звуков борьбы.

Полиция установила, что мужчина длительное время страдал депрессивными расстройствами и накануне пережил очередной нервный срыв. Производство открыто по статье об умышленном убийстве с пометкой "самоубийство", и продолжается досудебное расследование.

Вас также могут заинтересовать новости: