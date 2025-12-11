Власть сознательно создала такую систему налогообложения и контроля, которая заставляет бизнес работать в "серой зоне" и позволяет держать предпринимателей на крючке. Об этом Игорь Кривецкий заявил в интервью Дмитрию Гордону, оценивая состояние экономики во время войны.

"Создана специальная система, в которой без серых схем большинство бизнеса просто не выживет. Государство хочет иметь возможность в любой момент надавить и сделать из каждого раба. В таком государстве я жить не хочу", - сказал он.

Кривецкий выступил за простую и прозрачную модель налогообложения, условно "5-10-10", при которой бизнес не сможет обмануть государство, а государство - давить на предпринимателей. Он отметил, что без сильной экономики не будет ни армии, ни победы, ведь именно бизнес является основным работодателем и источником налогов.

Видео дня

Отдельно он жестко раскритиковал коррупцию в оборонном секторе. По его словам, на закупках оружия и дронов часто заложены сверхприбыли, а на фронт нередко попадает некачественная техника, которую потом вынуждены переделывать сами военные.

"Когда зарабатывают 400% на войне, это не бизнес - это мародерство, это убийство украинского солдата. Не вовремя приехало оружие, некачественное оружие - за это кто-то должен отвечать", - подчеркнул Кривецкий в интервью Гордону.

Он считает, что все коррупционные истории, связанные с оборонкой, нужно расследовать "за закрытыми дверями", чтобы не подрывать репутацию Украины за рубежом, но при этом жестко наказывать виновных, вплоть до восстановления смертной казни за военное мародерство.

Кривецкий также призвал крупный бизнес перестать молчать и выходить из позиции "рабов на своей земле". По его мнению, бизнес-ассоциации должны делегировать во власть людей, которые будут говорить правду о состоянии экономики и требовать честных правил игры для всех, потому что "без свободного бизнеса не будет свободной страны".

Вас также могут заинтересовать новости: