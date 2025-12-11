Также водителей порадует стоимость владения этим кроссовером.

Многие водители хотят, чтобы их автомобиль редко нуждался в ремонте. К счастью, на вторичном рынке можно найти очень надежные модели.

В How-To Geek рассказали об одном очень надежном гибридном кроссовере. Эта модель редко выходит из строя.

Отмечается, что Toyota RAV4 является отличным выбором для тех, кто ищет надежный кроссовер. В рейтингах J.D. Power эта модель имеет очень высокие оценки за надежность. Более того, многие владельцы этого кроссовера довольны своим выбором.

В издании советуют обратить внимание на модель 2021 года выпуска. В этом году у кроссовера был всего один отзыв. Он был связан с датчиком подушки безопасности.

Кроме того, водителей порадует стоимость владения Toyota RAV4. В издании рассказали, что средние ежегодные расходы на обслуживание составляют около 429 долларов, а за 10 лет эксплуатации можно сэкономить тысячи долларов по сравнению с конкурентами.

Также в издании добавили, что Toyota RAV4 отлично сохраняет свою стоимость. Благодаря этому кроссовер можно будет выгодно продать спустя несколько лет эксплуатации.

В издании отметили, что Toyota RAV4 предлагает низкий расход топлива благодаря гибридной силовой установке. Также в издании похвалили кроссовер за практичный интерьер.

