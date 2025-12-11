Лидерами стали устройства от Apple, Samsung, OnePlus, Google и Oppo.

Эксперты из Gizmochina составили рейтинг пяти лучших смартфонов 2025 года, учитывая только модели, доступные на глобальном рынке.

В издании отметили, что производители в этом году отказались от экспериментальных функций и сосредоточились на ключевых пользовательских технологиях: совершенствовании камер, повышении автономности и интеграции умных алгоритмов на устройстве. В итоге рынок получил самые продуманные флагманы за последние годы.

iPhone 17 Pro Max . По мнению обозревателей, в 2025-м Apple довела формулу iPhone до совершенства. iPhone 17 Pro Max оснащен самым мощным на рынке чипом A19 Pro, прочным алюминиевым корпусом и обновленной тройной камерой с 8-кратным зумом. Автономность выросла до рекордных 39 часов, а паровая камера охлаждения предотвращает перегрев и троттлинг.

Samsung Galaxy S25 Ultra . Корейская компания сделала основной акцент на ИИ, и это сработало. Функции Call Transcript, улучшенный Circle to Search и Now Bar превращают смартфон в полноценный рабочий инструмент. Прочие характеристики тоже на высоте: топовый Snapdragon 8 Elite, камера 200 МП и 7 лет обновлений.

OnePlus 15 . Один из самых технически продвинутых смартфонов на рынке: он получил AMOLED-дисплей с частотой 165-Гц, аккумулятор на 7300 мАч, проводную зарядку 120 Вт, чипсет Snapdragon 8 Gen 5 Elite и массивную испарительную камеру площадью 5731 мм².

Pixel 10 Pro XL . Google традиционно ставит ПО выше "железа", и Pixel 10 Pro XL стал апогеем этой философии. Чип Tensor G5 не рекордно мощный, но отлично справляется с задачами ИИ. Камера, при этом, одна из лучших на рынке.

Oppo Find X9 Pro . Это лучший камерофон года во многом благодаря 200-Мп телефотомодулю от Hasselblad. Вдобавок телефон получил аккумулятор 7500 мА·ч, защиту IP69 и экран с яркостью 3600 нит.

Ранее известный техноблогер MKBHD назвал 10 своих любимых смартфонов 2025 года. Базовый iPhone 17 победил в главной номинации "Смартфон года", а лучшим камерофоном оказался не iPhone 17 Pro Max, а китайский флагман.

Как УНИАН уже писал, провал iPhone Air вынудил Android-производителей отказаться от тонких телефонов. Основная сложность заключается в проектировании девайса тоньше 6 мм, не жертвуя техническими характеристиками.

