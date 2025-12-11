На ситуацию вокруг этих городов повлияли и погодные условия, говорит Жирохов.

Отход Сил обороны Украины на другие позиции за Покровском и Мирноградом Донецкой области является вопросом времени. Такое заявление сделал военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV.

"Ситуация дошла до логического завершения, к сожалению. Об этом мы с вами говорили, что рано или поздно, учитывая такое бешеное давление россиян, где у них преимущество в личном составе в восемь-десять раз, сдача или отход на другие позиции за Мирноградом и за Покровском, фактически их потеря, это было вопросом времени", – заявил он.

По словам эксперта, бои за эти города стали следствием количественного превосходства российских оккупационных войск. Свою роль также сыграли благоприятные погодные условия.

Так, туманы на Донбассе, которых не было несколько лет, и теплая погода в декабре дали врагу возможность активно применять свою бронетехнику и осуществлять переброску большого количества личного состава, добавил Жирохов.

Война в Украине: ситуация на фронте

Генштаб ВСУ в вечерней сводке за 11 декабря сообщил, что по состоянию на 22:00 на фронте было зафиксировано 165 боевых столкновений с противником. На Покровском направлении враг совершил 48 попыток потеснить украинские подразделения.

Тем временем российский диктатор Владимир Путин объявил о "взятии" Северска Донецкой области. В ВСУ отметили, что город остается под контролем Сил обороны Украины. На подступах к городу украинские подразделения наносят значительные потери штурмовым группам противника.

