Украина формирует повестку дня по безопасности на международной арене.

Если бы Украина была слабой, президент США Дональд Трамп не стал бы неделями безуспешно давить на Киев в попытках реализовать свой "мирный" план. Об этом заявил военный эксперт Иван Тимочко в эфире "Украинского радио".

По его словам, не секрет, что российское государство в разы больше нас территориально, материально и по человеческим ресурсам.

"Именно это повышает и поднимает нас, как государство, которое имеет в разы меньшие ресурсы и силы, но активно борется и сражается с противником, сдерживает его и время от времени освобождает свои территории. Крайние успешные операции даже за 2025 год - это Курская операция, и это окружение российских войск на Добропольском направлении и их уничтожение, с десятками или даже сотнями пленных российских солдат", - сказал он.

Тимочко подчеркнул, что это ответ с практическими примерами на то, так ли Россия побеждает.

"Если бы Россия побеждала, то может бы он (Трамп - ред.) и не включался в переговоры, не давил бы на украинских лидеров и не заставлял бы Европу влиять на нас, не давал бы часовые конференции по украинскому вопросу. Если бы у нас все так было плохо, или мы были бы настолько слабы, то наше мнение можно было бы не учитывать. Прежде всего, мы субъектные", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, Украина показывает, что умеет и знает, как защищаться. И мало того, что мы воюем у себя на линии фронта в 1200 км, мы еще и формируем повестку дня по безопасности на международной арене.

"И все больше и больше мы имеем примеров, что все больше и европейских стран, и вообще стран мира рассматривают Украину как один из оплотов безопасности на европейском континенте с огромным боевым опытом. Опытом владения оружием как американским, так и европейским, украинским и российским. Мы, по сути, имеем общий уникальный опыт, как его сочетать. И то, что Россия с такими неисчерпаемыми ресурсами, как заявляет Трамп или Путин, застряла в боях в Донецкой области и не может продвинуться дальше какого-то села или небольшого городка за годы боев - это факт", - пояснил Тимочко.

Мирные инициативы Трампа

Как сообщал УНИАН, СМИ получили доступ к "обновленному" мирному плану, который Вашингтон передал Киеву. Новая инициатива исключает основной "непроукраинский" пункт - всеобщая амнистия за военные преступления.

План состоит из четырех документов: основного соглашения на 20 пунктов, рамочных заверений по безопасности, отдельного документа по НАТО и американо-российского соглашения. Основной документ фактически признает контроль РФ над Крымом, Донбассом и частью Запорожской и Херсонской областей.

