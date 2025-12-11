Гипс - это минерал на основе кальция, который был ключевым ингредиентом в древней штукатурке и цементе

Около 1800 лет назад в римской Британии люди, готовившие тела к погребению, создавали пастообразную массу, похожую на гипс, и наносили её на трупы, оставляя отпечатки пальцев, которые видны и по сей день. Об этом пишет Live Science.

Отмечается, что эти недавно обнаруженные отпечатки свидетельствуют о непосредственном подходе к погребальным обрядам в III и IV веках нашей эры, заявили археологи.

Группа исследователей, участвующих в проекте "Видя мертвых" в Йоркском университете, изучала загадочную практику использования жидкого гипса для заполнения каменных и свинцовых гробов людей, живших в Йоркшире во времена Римской империи.

Интересно, что гипс - это минерал на основе кальция, который был ключевым ингредиентом в древней штукатурке и цементе. При нагревании и смешивании с водой гипс превращается в текучную жидкость, иногда называемую гипсом. Эта густая жидкость, если её вылить на тело, затвердевает, образуя гипсовую оболочку или отпечаток покойного, подобно слепкам в Помпеях.

Важно, что в районе Йоркшира обнаружено по меньшей мере 45 захоронений, выполненных с использованием жидкого гипса. При исследовании одного из них - каменного саркофага, найденного в 1870-х годах и ранее не подвергавшегося тщательному изучению, - команда обнаружила удивительную подсказку о способе нанесения жидкого гипса: кто-то наносил его вручную. Морин Кэрролл, археолог-римист из Йоркского университета и главный исследователь проекта "Видя мертвых", сообщила:

"Когда мы подняли облицовку и начали очистку и 3D-сканирование, мы обнаружили отпечатки пальцев и были поражены. Их никогда раньше не видели, и никто никогда не снимал облицовку с саркофага".

Она объяснила, что ранее команда предполагала, что жидкий гипс нагревали как минимум до 150 градусов по Цельсию и выливали на тело. Однако наличие отпечатков пальцев означает, что гипсовая смесь, вероятно, представляла собой мягкую пасту, которой кто-то размазывал тело в гробу. Гипс был нанесен очень близко к краям гроба, поэтому отпечатки пальцев не были видны до тех пор, пока команда не извлекла оболочку из гроба.

По словам Кэрролл, отпечатки пальцев и следы рук свидетельствуют о тесном личном контакте римлян со своими умершими.

"Это поразительный след человеческой деятельности, который, как известно, не сохраняется на теле в римском погребальном контексте", - отметила она.

Интерсно, что следы могут содержать дополнительные подсказки о человеке или людях, которые хоронили умерших, - например, о том, кто последним прикасался к покойному: профессиональный гробовщик или член семьи.

"Мы надеемся извлечь потенциальные остатки ДНК из отпечатка руки для исследования в Институте Фрэнсиса Крика в Лондоне. Это маловероятно, но в лучшем случае мы сможем определить генетический пол, что было бы огромным достижением", - добавила Кэрролл.

Изучение древних римлян

Римская империя часто ассоциируется с прогрессом, урбанизацией и культурными изменениями, но новое научное исследование раскрывает темную сторону того, как Рим приносил "прогресс" на земли варваров. Анализируя сотни скелетов со времен железного века и римского периода, ученые обнаружили, что римское господство на юге Британии привело к значительному ухудшению здоровья местного населения.

