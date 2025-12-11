История произошла еще в подростковом возрасте.

Украинский телеведущий Алексей Суханов признался, что когда-то прятался от человека, с которым у него было назначено свидание.

В интервью Славе Демину журналист вспомнил, что эта история произошла давно, еще когда он жил в российском городе Иваново. На тот момент будущему ведущему было около 15-16 лет:

"Однажды я назначил свидание и пришел туда, прятался за углом. А потом решил: "Да ну, зачем это мне нужно было?". И пошел домой. А возле дома там, наверное, увидели, как я иду и спрашивают меня: "А что же вы так вот делаете?".

Суханов не стал раскрывать, что же он ответил человеку, который поймал его на побеге со свидания.

Как известно, Алексей Суханов в 2014 году переехал в Киев, не приняв российскую агрессию против Украины и политический курс Российской Федерации. До этого он много лет работал на российском телевидении, но после событий Майдана и начала войны на Донбассе публично заявил о своем несогласии с политикой Кремля и постепенно отошел от работы на российских каналах.

В Украине Суханов начал сотрудничество с телеканалом "Интер", где стал лицом социального ток-шоу "Говорит Украина". Журналист уже получил украинское гражданство, однако недавно признался, что до сих пор не может избавиться от российского.

