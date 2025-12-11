2025-й стал чрезвычайно насыщенным для кино годом, в котором были как потрясающие премьеры, так и релизы, так и не получившие благосклонность критиков.
Одни картины сразу выбились в фавориты, другие же оказались среди самых больших разочарований года. Business Insider составил топы-10 лучших и худших фильмов по оценкам Rotten Tomatoes, который оценивает качество кино по проценту положительных рецензий против отрицательных.
Лучшие фильмы 2025 года
- "Грешники" - историческая драма с элементами хоррора покорила критиков (97%).
- "Прости, девочка" - проникновенная драма о травме и близости (97%).
- "Сентиментальная ценность" - трогательная семейная драма из Норвегии (97%).
- "Без близнеца" - темный, беспокойный триллер о потере (97%).
- "Баллада об острове Уоллис" - теплый, смешной и трогательный фильм (96%).
- "Кейпоп-охотницы на демонов" - международный хит Netflix (96%).
- "Боб Тревино поставил like" - теплая драма о случайной дружбе (95%).
- "Битва за битвой" - новая вершина для Ди Каприо (94%).
- "Один из тех дней" - смешная и живая комедия (94%).
- "Достать ножи: Воскрешение покойника" - лучшая часть франшизы (93%).
Худшие фильмы 2025 года
- "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" - слабое возвращение хоррор-классики (36%).
- "Фонтан молодости" - приключенческий микс из чужих сюжетов (35%).
- "Сожалея о тебе" - еще одна неудачная адаптация книги Коллин Гувер (27%).
- "Звездный путь: Секция 31" - провал для 60-летней франшизы (24%).
- "Любовь зла" - экшн, который больно смотреть (18%).
- "Незнакомцы: Часть вторая" - еще слабее предыдущей части (15%).
- "Электрический штат" - разочарование Netflix года (14%).
- "Шпионка на свадьбе" - комедия без смеха (14%).
- "Спеши в завтра" - тщеславный проект The Weeknd (14%).
- "Аларум" - абсолютный антирекорд, ленту назвали плохо снятой и "позорящей американское кино" (0%).
Напомним, ранее УНИАН публиковал список из триллеров 2025 года, которые вы могли пропустить.