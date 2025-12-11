Не оценили "Фонтан молодости" с Натали Портман и Джоном Красински.

2025-й стал чрезвычайно насыщенным для кино годом, в котором были как потрясающие премьеры, так и релизы, так и не получившие благосклонность критиков.

Одни картины сразу выбились в фавориты, другие же оказались среди самых больших разочарований года. Business Insider составил топы-10 лучших и худших фильмов по оценкам Rotten Tomatoes, который оценивает качество кино по проценту положительных рецензий против отрицательных.

Лучшие фильмы 2025 года

"Грешники" - историческая драма с элементами хоррора покорила критиков (97%). "Прости, девочка" - проникновенная драма о травме и близости (97%). "Сентиментальная ценность" - трогательная семейная драма из Норвегии (97%). "Без близнеца" - темный, беспокойный триллер о потере (97%). "Баллада об острове Уоллис" - теплый, смешной и трогательный фильм (96%). "Кейпоп-охотницы на демонов" - международный хит Netflix (96%). "Боб Тревино поставил like" - теплая драма о случайной дружбе (95%). "Битва за битвой" - новая вершина для Ди Каприо (94%). "Один из тех дней" - смешная и живая комедия (94%). "Достать ножи: Воскрешение покойника" - лучшая часть франшизы (93%).

Худшие фильмы 2025 года

"Я знаю, что вы сделали прошлым летом" - слабое возвращение хоррор-классики (36%). "Фонтан молодости" - приключенческий микс из чужих сюжетов (35%). "Сожалея о тебе" - еще одна неудачная адаптация книги Коллин Гувер (27%). "Звездный путь: Секция 31" - провал для 60-летней франшизы (24%). "Любовь зла" - экшн, который больно смотреть (18%). "Незнакомцы: Часть вторая" - еще слабее предыдущей части (15%). "Электрический штат" - разочарование Netflix года (14%). "Шпионка на свадьбе" - комедия без смеха (14%). "Спеши в завтра" - тщеславный проект The Weeknd (14%). "Аларум" - абсолютный антирекорд, ленту назвали плохо снятой и "позорящей американское кино" (0%).

