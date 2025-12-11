Самые большие проблемы начались уже после возвращения домой.

Многомесячные путешествия по миру становятся трендом в современном мире, где многие профессии позволяют работать удаленно из любой точки планеты. При разумном планировании, это действительно хороший способ увидеть мир, но надо быть готовым и к определенным трудностям. На страницах издания Business Insider о своем опыте путешествий в течение 5 лет рассказала американская туристка по имени Токкара Бест.

Женщина уже имела большой опыт путешествий вместе с мужем, но летних отпусков ей было мало для этого. Поэтому она уволилась с работы и вместе с мужем, который может работать удаленно, отправилась путешествовать. Изначально планировалось, что они будут путешествовать целый год, но получилось несколько иначе.

Женщина отметила, что решиться на это было на самом деле не трудно, ведь они с мужем еще не имели собственного жилья и не успели завести детей, поэтому не были жестко привязаны к одному месту.

Для длительного путешествия пара накопила достаточно солидную сумму денег - более 40 000 долларов. Сначала пара проехала Центральную и Восточную Европу, затем отправилась в Юго-Восточную Азию, далее были страны Западной Европы.

По словам Токкары, после года сплошных путешествий их банковский счет был далек от опустошения, поскольку муж работал удаленно, а еще они дополнительно зарабатывали на своем туристическом блоге. Поэтому пара решила продолжить свое кругосветное путешествие.

Вернуться в Америку они решили еще через полгода, когда женщина забеременела. А уже после рождения ребенка пара начала путешествовать дома - в самих США тоже есть немало интересных направлений для туризма.

В целом пара с перерывами путешествовала по миру и затем по штатам США пять лет. Однако вернуться к обычному ритму жизни, когда ежедневно надо ходить на работу, оказалось непростой задачей.

"Последние полтора года я искала значимую работу на полный рабочий день, что было особенно сложно на современном конкурентном рынке труда", - призналась она.

Женщина отметила, что не жалеет об импульсивном решении отправиться в затяжные путешествия. Но признала, что, пожалуй, лучше все же ограничивать такие путешествия максимум одним годом.

