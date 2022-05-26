Девушка рассказала, как им удалось эвакуироваться.

Жена бойца украинского полка "Азов" Анна Зайцева 65 дней провела с шестимесячным ребенком в бомбоубежище на "Азовстали" в Мариуполе и рассказала, как ей удалось выжить и выбраться оттуда.

Свою историю девушка поведала Village.

"Мой муж, Кирилл, был морским пехотинцем, но после рождения сына мы решили, что профессия военного не способствует семейной жизни. Так он начал работать на "Азовстали". Успел поработать три месяца, и началась полномасштабная война... Кирилл написал мне, что семьи работников "Азовстали" могут пересидеть бомбежки в хранилище завода. Я взяла документы, плед, еду на несколько дней, подгузники и немного детских смесей, потому что чувствовала, что от стресса исчезает грудное молоко. Сказать, что этого было недостаточно – ничего не сказать. Вместе с родителями и сыном мы пошли на "Азовсталь", – отметила она.

"Выходить наружу было очень опасно, потому что сразу начинались обстрелы. Я с ребенком поднималась на поверхность на пять минут в день, чтобы постоять и подышать у входа в здание. Даже в тюрьме больше гуляют", - добавила Анна.

Девушка рассказала, чем в бункере приходилось кормить детей и как военные помогали с едой гражданским:

"Мой сыночек был самым младшим. Когда началась война, ему было 3,5 месяца. По сравнению с другими детьми, нашему сыну "повезло". Ему еще не нужно много еды, и военные отдали нам манную кашу. Поэтому он вышел наружу даже со щечками. Относительно других детей, которым было от 3 до 5 лет – они постоянно были голодными. Все их игры шли вокруг еды. Они рисовали игрушечные деньги, за которые покупали игрушечные продукты. Для взрослых мы варили водянистый суп с макаронами и щепоткой кукурузной крупы. Он не очень насыщал, но мы не голодали. Военные каждую неделю что-то нам приносили. Отдавали все, что у них было. Когда мы спрашивали, а как же они, они говорили, что с ними уже все ясно. Главное, чтобы мы и наши дети выжили и выбрались".

Отмечается, что во время эвакуации Анна прошла фильтрацию и теперь находится с ребенком в условно безопасном месте, на подконтрольной Украине территории.

"Никто из тех, кто был в бункере, не верил, что мы оттуда выйдем. Нас постоянно обстреливали, использовали даже противобункерные бомбы. Хранилище вздрагивало, сыпалась штукатурка, генератор отбрасывало взрывной волной, и он прекращал работать. Время, чтобы подогреть воду для ребенка, мне нужно было полчаса неподвижно сидеть над свечой с металлической чашкой в руке, – отметила она. – У нас было несколько неудачных попыток эвакуироваться.... Реальная эвакуация состоялась 30 апреля. В этот день было на удивление тихо".

Сейчас Анна больше всего переживает за своего мужа, который находится в плену:

"Я очень надеюсь, что над ними там не издеваются. Что они вернутся домой. Во время последнего разговора с мужем, за день до того, как их забрали в плен, я пообещала, что когда он вернется, я рожу ему еще и дочку".

Операция по спасению защитников Мариуполя: что известно

Напомним, 17 мая в Минобороны сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината защитников Мариуполя.

По данным МОУ, 16 мая из "Азовстали" в медучреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку.

Агентство Reuters со ссылкой на свидетелей сообщило, что по меньшей мере 7 автобусов с украинскими защитниками Мариуполя выехали из "Азовстали".

Для возвращения их домой планируется обмен.

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