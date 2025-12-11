Константин Криволап заявил, что пока россияне не до конца понимают, что к ним прилетело.

Еще в июне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ранее были положительные испытания ракеты "Сапсан" и уже продолжалась разработка возможности массового производства баллистической ракеты. С того времени в тылу российской территории фиксировались успешные попадания неизвестным оружием и вставал вопрос, из чего именно наносились удары.

Более официальной информации о возможности применения "Сапсанов" почти нет. Зато 9 декабря Зеленский сообщил о том, что "Сапсаны" уже начали запускать. Глава государства решил, что враг не должен знать всех деталей, и поэтому большей информации не предоставил.

Подробно о перспективах применения баллистических ракет "Сапсан" УНИАН пообщался с военным аналитиком, авиационным экспертом Константином Криволапом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже начала применять баллистические ракеты "Саспан", но он решил не раскрывать подробностей. Что вы по этому поводу думаете?

А зачем сообщать детали? Для того, чтобы наши люди спросили, а чего не бьете по Москве? А где бункер Путина? Почему не бьете по бункеру Путина?

Возможно...

На самом деле, судя по всему, "Сапсанов" уже было использовано точно больше десяти, а, возможно, даже и до двадцати.

Не исключаю, что россияне что-то могли сбить. Но очень в этом сомневаюсь, потому что система С-400 не очень способна сбивать баллистическое оружие.

Надо начинать с истории.

В начале 1990-х Украина начинала эту разработку. Тогда проект назывался "Борисфен". Хотели поражать все - наземные, морские и воздушные цели. Она планировалась и как зенитная ракета, и как баллистическая ракета. Фактически, разница заключалась в том, какая будет стоять система наведения. А все остальное - одинаковое.

Начали эту ракету делать, а потом говорили, что Советскому Союзу уже конец, и на этом эта история заканчивается.

Но при президентстве Виктора Ющенко в 2005-2006 годах об этой системе снова вспоминают, и тогда уже было понятно, что тактических ракетных комплексов "Точка-У" нам не хватает, потому что они заканчиваются, и что мы в этом вопросе полностью зависимы от Российской Федерации.

Конструкторскому бюро "Южное" дают деньги, и говорят: разрабатывайте таки "Сапсан", он нам нужен. По плану, был определен 2012-й как год завершения всей процедуры. Но еще раз хочу подчеркнуть, что это баллистическое оружие времен Советского Союза. То есть, там были реализованы идеи, которые еще были при Советском Союзе.

Затем в 2008-м году у нас идет существенный кризис. Эта история с "Сапсаном" заканчивается и проект замораживается. Он стоит.

В 2010 или 2011 году появилось предложение от Саудовской Аравии. Саудиты хотели предоставить Украине средства, чтобы мы разработали им баллистическую ракету. Им ракету сделали. Но было изготовлено даже две установки. Одну для Саудовской Аравии, а вторую - для ВСУ. И на этом эта история фактически завершилась.

Во времена президентства Петра Порошенко начинаются испытания этого "Сапсана", и там идет движение, но немного ограниченное. Тогда ракета была готова где-то на 80%.

Эта идея, начатая еще в 1994 году, в 2019-2020 годах уже была старовата. Система не была доведена до конца. И результат не был понятен.

Потом началась горячая фаза войны. С самого начала было не до этого, а потом о ракете вспомнили. Где-то с 2024-го года снова начинаются испытания, и уже испытывают этот "Сапсан" не только ударами на полигонах Украины, а уже и по россиянам. А россияне не все понимают, потому что нам удается сохранять какую-то секретность.

Ракеты начинают понемногу летать. Они поражают склады. Поражают командные пункты. Бьют еще недалеко, потому что эта ракета рассчитана на то, что будет бить до 500 км. Боевая часть будет где-то на уровне 500 кг. Масса ракеты где-то около трех тонн. Она должна разгоняться где-то до чуть более 5 махов. Система наведения у нее была GPS-инерционная, защищенная от РЭБа, и добавлялась еще своя головка самонаведения и своя оптико-электронная система наведения. Сейчас эта ракета может попадать с точностью 10-20 метров.

Относительно характеристик мощности ракет "Сапсан", если сравнивать ее способности с ракетами западного производства, имеет ли она преимущества?

Эту ракету часто сравнивают или с американской ATACMS, или с российским "Искандером".

ATACMS - это вообще другая ветвь развития цивилизации. Довольно старая. Она до 300 км. Ее боевая часть где-то до 230 кг. И она вообще немного другой концепции. Концепция - ближе к фронту, быстрее подъехали, быстрее бабахнули из Himars, и побежали подальше с того места, с которого запустили.

У "Искандера" пусковая имеет вес где-то 40 тонн, у "Сапсана" она вдвое меньше, хотя колес там больше. Пусковая установка "Сапсана" достаточно быстро разворачивается. Если "Искандер" разворачивается где-то за 20 минут и сваливает за 20 минут, то "Сапсан" где-то за 12-15 минут. Это достаточно быстро. Ракета достаточно эффективна, если у тебя есть хорошая разведка. Выехал "Искандер", готовится к пуску, и параллельно с этим, фактически, выбрасывается "Сапсан", который будет бить по тем позициям, где должно быть поражение "Искандера".

Это непростое дело, но есть такая информация, что иногда нам это удавалось. Есть сообщения, что мы поражали пусковые "Искандеры". Когда "Искандер" выезжает, то его охраняют очень серьезно.

Мы доставали. Не всегда доставали с помощью "Сапсанов", но, судя по всему, "Сапсаны" использовали. Есть куча сообщений, что россияне не понимали, что ударило. То есть, тревоги не было, а ракете "Сапсан" 500 км пролететь - это 5-7 минут. Были жалобы, что что-то прилетело, а тревогу не объявляли, какие "плохие местные властные структуры, не сообщают, а оно так ударило, что же это было, какая-то ракета?".

По моему мнению, поражение от нашей баллистики будет где-то на уровне 80%. Может чуть меньше, но будет на высоком уровне.

Вы упомянули, что могло быть 10 или даже 20 применений ракет "Сапсан". Во что именно мы могли попадать, какими могли быть цели?

Ситуация такова, что россияне пока не понимают, что к ним прилетело. Пока наш президент не сказал, не догадывались. Регистрации такого процесса не было. Кроме того, даже если они и регистрировали это, то не могли сказать, что украинцы могут иметь баллистическое оружие и лупить им по России, это же не комильфо. А тем более говорить, что они что-то пропустили или что-то не сбили - это же вообще, не "по-пацански". Поэтому, я думаю, что таких сообщений не было.

То, что у нас есть ракета "Сапсан" - это очень хорошо. То, что мы будем ею бить - это замечательно.

У меня недавно спросили о мечте. Я хочу иметь баллистическую ракету дальностью 700 км, с боевой частью 500 кг, и хочу их иметь 700 штук. Тогда 80% ВПК России не будет.

По вашему мнению, если у нас действительно будет произведено такое количество баллистических ракет - 700 единиц, какое это будет иметь влияние на РФ?

Будет половина.

Половина от этого количества?

Да, сейчас выходят где-то на 20-30 ракет в месяц. Это из открытых источников. Именно баллистических "Сапсан". Я думаю, где-то такая цифра будет - с января она уже будет известна.

В некоторых СМИ считают, что начало применения "Сапсанов" - это прорыв. В чем этот прорыв заключается?

Прорыв в том, что это баллистика, которую очень трудно взять.

Получается, что россиянам следует бояться украинских "Сапсанов"?

Абсолютно. Они боятся ATACMS, а это на 200 км дальше и боевая часть вдвое больше. Но я думаю, что этот наш "Сапсан", который разрабатывался якобы под 500 км, он будет летать на дальность 700-850 км. Это мое подозрение остается подозрением. Хочу сказать, что по массе габаритных характеристик получается так, что эта ракета будет бить на 800-850 км.

справка Константин Криволап военный аналитик, авиационный эксперт Константин Криволап - украинский военный аналитик и авиационный эксперт. Он получил известность как комментатор и специалист по вопросам воздушной обороны, авиационной техники и войны. Ранее работал инженером по испытаниям в конструкторском бюро «Антонов». В настоящее время публикуется как автор статей на темы безопасности, войны и авиации на различных новостных и экспертных платформах.

