Военные отмечают, что отдельным мелким вражеским группам удается проникать в подвалы многоэтажных зданий.

Город Северск Донецкой области остается под контролем Сил Обороны Украины. Об этом в Facebook сообщает 54 отдельная механизированная бригада имени гетмана Ивана Мазепы.

В медийном пространстве активно распространяются сообщения о якобы установлении российскими войсками контроля над населенным пунктом Северск.

"Эти заявления основываются на недостоверных комментариях и тиражируются информационными ресурсами, работающими в пользу противника", - сказано в сообщении.

В бригаде отметили, что несмотря на сложные погодные условия и плотный туман, враг проводит попытки инфильтрации пехотными группами в пределы населенного пункта.

"На подступах к Северску украинские подразделения наносят значительные потери штурмовым группам противника, уничтожая до половины их личного состава. Однако отдельным мелким группам удается проникать в подвалы многоэтажных зданий, что затрудняет их быстрое обезвреживание", - говорится в сообщении.

При этом там отмечают, что фиксируются единичные попытки оккупантов установить свои флаги и другие символы на отдельных зданиях, чтобы создать видимость контроля над городом и удовлетворить политические потребности своего руководства.

"Все такие информационные и тактические попытки заканчиваются для врага очередными потерями и не приводят к достижению заявленных целей", - отмечают в бригаде.

Ситуация в Северске - что известно

Как сообщал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин заявил, что оккупанты якобы полностью захватили город Северск в Донецкой области. Также он высказался о создании так называемой "полосы безопасности".

Путин провел совещание с российским военным командованием, где ему доложили о якобы "взятии" Северска, за что он поблагодарил оккупантов на этом направлении.

"Освобождение города Северск и успешные наступательные действия на этом направлении значительно приближают новое - успешное, не сомневаюсь в этом, - наступление на других направлениях и изгнание украинских вооруженных формирований с нашей территории, восстановление мирной жизни на земле Донбасса", - подчеркнул президент РФ.

