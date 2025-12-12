Европа должна сосредоточиться на себе, а не сравнивать себя с другими, говорит глава Еврокомиссии.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не должен вмешиваться в европейскую демократию. Такое заявление сделала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Когда речь идет о выборах, не мы, а народ этой страны решает, кто будет ее лидером... Это суверенитет избирателей, и его необходимо защищать. Никто другой не должен вмешиваться, без каких-либо сомнений", – приводит ее слова издание Politico.

Это заявление прозвучало в ответ на вопрос о Стратегии национальной безопасности США, где утверждается, что Европа столкнется с "цивилизационным уничтожением" в течение ближайших 20 лет. Отмечается, что этот тезис нашел отклик у крайне правых лидеров Европы, в частности у одиозного премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а также в России.

Видео дня

Кроме того, в вышеупомянутом американском документе критикуются усилия Европы по ограничению влияния крайне правых партий – их называют политической цензурой.

По словам фон дер Ляйен, это одна из причин, почему ЕС предложил проект "Щит демократии", призванный усилить борьбу против иностранного вмешательства в Интернете – в частности в вопросе выборов. Она отметила, что всегда имела "очень хорошие рабочие отношения" с американскими лидерами, и так есть и сегодня. Однако Европа должна сосредоточиться на себе, а не сравнивать себя с другими, говорит глава Еврокомиссии.

"В глубине души я убежденная трансатлантистка. Но что является таким важным? Важно то, что... мы гордимся тем, что являемся Европейским Союзом, что мы видим нашу силу и что мы справляемся с теми вызовами, которые перед нами стоят. Конечно, наши отношения с Соединенными Штатами изменились. Почему? Потому что мы меняемся. И очень важно помнить: какова наша позиция? В чем наша сила? Давайте работать над этим. Давайте гордиться этим. Давайте отстаивать единую Европу. Это наша задача... смотреть на себя и гордиться собой", – заявила Урсула фон дер Ляйен.

Напряжение в отношениях между США и Евросоюзом

В последние дни президент США Дональд Трамп довольно часто выступает с критикой в адрес стран Европы. Недавно бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что американский лидер объявил Европе дипломатическую войну. Он призвал Европу "перестать делать вид, что Трамп не является нашим противником".

Более того, разведка Дании впервые охарактеризовала Соединенные Штаты как потенциальную угрозу безопасности. Отмечалось, что США все больше ставят в приоритет собственные интересы и "используют свою экономическую и технологическую силу как инструмент власти, в том числе в отношении союзников и партнеров".

Вас также могут заинтересовать новости: