На фоне новой волны "мирных" инициатив российского авторства, которые Соединенные Штаты пытаются навязать украинцам, глава российского МИД Сергей Лавров появился на публике с условиями, при которых Кремль якобы готов "признать" независимость Украины.

По его словам, Россия подготовила "дополнительные предложения по коллективным гарантиям безопасности", а Украина "должна снова стать внеблоковым, нейтральным и безъядерным государством". Ведь Россия "признавала другую Украину" и это, мол, было заложено в ее Декларацию независимости.

Но хочется напомнить Лаврову и другим приспешникам международного преступника Путина неудобный для них всех факт: в 2014 году, когда Российская Федерация аннексировала украинский Крым и ввела свои войска на украинский Донбасс, Украина как раз и была "внеблоковой, нейтральной и безъядерной". Простыми словами, все условия "признания независимости", о которых сейчас пафосно рассказывает Лавров, были выполнены. И это никак не помешало России нарушить международное право и оккупировать чужую территорию.

Кстати, и в упомянутой Декларации независимости Украины черным по белому написано, что территория Украины "в существующих границах является неприкосновенной и не может быть изменена и использована без ее согласия", что страна "имеет право на собственные Вооруженные силы", и что отношения с соседями будет строить на условиях "равноправия, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела"...

Очевидно, здесь у Лаврова и его хозяина нет никаких "нестыковок" между тем, какую Украину они официально "признали" в документах и тем, о какой сейчас говорят? Так это надо понимать?

Ботоксные мозги российских чиновников придумают любую глупость, чтобы оправдать расторжение Будапештского меморандума и начало открытой агрессии против Украины. Ведь, с одной стороны, все эти люди прекрасно помнят и много часов рассказывают тем же американцам детали "общей" с Украиной истории еще во времена печенегов. А с другой стороны, "внезапно" забывают не такую давнюю историю: что и Россия, и США были среди стран-гарантов безопасности для Украины, отказавшейся от третьего в мире ядерного арсенала... Наконец, Украина сейчас продолжает быть безъядерной (здесь ничего не изменилось за 30 лет) и пытается вести переговоры с обеими вышеназванными ядерными странами в то время, когда одна из них захватила огромный ядерный объект - Запорожскую атомную электростанцию - и ведет себя там как настоящий террорист...

Вранье об "угрозах" для РФ от Украины из-за гипотетического вступления ее в НАТО вообще не выдерживает никакой критики. За одиннадцать лет российской агрессии и почти четыре года полномасштабной войны, Украина все еще не является членом ни одного военного блока. А публичные заявления о желании присоединиться к Североатлантическому альянсу спровоцированы именно российским вторжением. Да и кто не хотел бы защититься от агрессора, который уже не один раз напал? Кто не искал бы надежных союзов?

Все эти разговоры о "другой Украине", которую Россия когда-то "признавала" и готова сделать это снова - циничная манипуляция. Каждый тезис легко проверяется фактами и эти факты каждый раз разоблачают ложь.