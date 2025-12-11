Также в Германии высказались об использовании российских активов.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что было бы замечательно заключить мирное соглашение по Украине до Рождества, однако он считает, что такой документ должен быть "стабильным" и не поспешным. Его слова цитирует The Guardian.

Также Вадефуль отметил важность заключения соглашения об использовании замороженных российских активов. По его словам, нужно усилить давление на РФ.

Кроме того, дипломат заверил, что Германия поддерживает предложение ЕС по использованию активов РФ для финансирования Украины.

Видео дня

Он считает, что в Берлине "несколько оптимистичны" относительно того, что это предложение будет поддержано.

"Это абсолютно наша цель. И Путин должен знать, что, независимо от того, будет ли он готов к соглашению, мы будем поддерживать Украину, защищать ее суверенитет и быть вместе с ее народом", - подытожил Вадефуль.

Мирное соглашение об окончании войны - последние новости

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц призвал США не склонять Зеленского к несправедливому миру. Также он считает, что мирное соглашение между Украиной и Россией не может быть заключено без участия Европы.

"Было бы ошибкой принуждать президента Украины к миру, который его народ не поддержит после четырех лет страданий и смертей. Поэтому мы ясно даем понять, что демонстрируем стойкость в своей поддержке Украины в достижении общих целей", - отметил Мерц.

В то же время The Washington Post писал, что контуры мирного соглашения для Украины становятся четкими. Многие различные чиновники говорят, что успех переговоров зависит от готовности президента Дональда Трампа поддержать соглашение, не давя чрезмерно на Киев и европейских союзников.

Вас также могут заинтересовать новости: