Графики отключений 12 декабря: когда будут выключать свет в Украине в пятницу

Ситуация в энергосистеме остается напряженной.

В пятницу, 12 декабря, графики почасовых отключений планируют применять во всех регионах Украины. Такую информацию сообщает "Укрэнерго".

Меры ограничения потребления электроэнергии будут распространяться и на промышленных потребителей, для которых ограничат мощность поставки.

Неизменной причиной для ограничения подачи света остаются последствия ракетно-дронных атак российских оккупантов на энергетическую инфраструктуру.

Видео дня

Энергетики не указывают, сколько очередей отключения будет задействовано в пятницу, 12 декабря, однако из предварительных заявлений главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко можно сделать вывод, что отсутствие света у населения продлится примерно 12 часов в сутки.

В свою очередь компания ДТЭК опубликовала графики отключения света в Киеве.

Кроме того, стало известно, когда не будет электроэнергии в Днепропетровской области.

Не побалуют энергетики светом и Киевскую область.

Отключение света в Украине - последние новости

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что для того, чтобы вернуть энергосистему Украины к ее первоначальному состоянию без отключений света, может потребоваться несколько лет уже после завершения российской агрессии.

По словам председателя правления "Укрэнерго" Виталия Зайченко, сейчас худшим сценарием для украинцев может быть отсутствие света, воды и тепла в их домах, то есть тотальный блэкаут. Однако вероятность того, что подобное действительно произойдет, он считает чисто условной.

