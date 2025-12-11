Крылатые ракеты и шахэды при условии активной работы ПВО имеют низкую эффективность. Однако в отношении баллистических ракет, в частности китайских YKJ-1000, не все комплексы ПВО могут работать. Об этом заявил военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров в эфире Украинского Радио.
"Любая баллистическая ракета сегодня имеет большую перспективу. Польша заявила, что готова нам отдать все свои самолеты МиГ-29 в обмен на ракетные технологии. Мы ожидаем украинскую баллистическую ракету "Сармат". В Украине уже есть успешный кейс крылатой ракеты "Нептун", - сказал он.
Аналитик напомнил, что примером гиперзвукового оружия является российская ракета "Кинжал".
"Первый запуск ракет "Фламинго" показал, что они отклонились от цели на 900 метров. Поэтому, то что ракеты дешевые и что их можно много сделать - это неплохо. Но то, что они не способны попасть в цель свидетельствует о неэффективности", - пояснил Крамаров.
По его убеждению, массовое производство таких ракет свидетельством милитаризации мира.
"После Второй мировой войны это третья война в Европе. Есть большая заинтересованность в технологиях, в частности в ракетных. Поэтому такие типы производств являются актуальными, - отметил эксперт.
Он утверждает, что Китай особо не работает на экспорт нового вооружения:
"У Китая есть проблемная зона - Тайвань. И тут вопрос, поможет ли это оружие завоевать Тайвань. У России такое оружие вряд ли появится. Китай уже три года дистанцируется от прямых поставок новых образцов вооружения РФ. Если эти ракеты появятся в Северной Корее, тогда возможно они и нам полетят на голову".
Китайское оружие
Недавно Китай совершил первый полет "Цзютянь" - сверхбольшим беспилотником, который в стране уже называют "летающим авианосцем дронов". Его сравнивают с авианосцем из-за его способности запускать большое количество беспилотников и ракет. Это самая большая известная платформа такого типа в мире. Машина может перевозить до шести тонн вооружения, имеет восемь точек подвески для управляемых бомб, ракет "воздух-воздух", противокорабельных ракет и даже беспилотников-камикадзе.