В новом глобальном рейтинге сразу 38 европейских городов попали в топ-50 самых комфортных для жизни, лучшим признана швейцарская столица Берн. Как пишет TimeOut, оценивание включало безопасность, качество жилья, медицину, инфраструктуру и другие важные критерии.
В частности, ECA International для создания рейтинга расположения на 2025-26 годы проанализировала 275 городов по ряду показателей: состояние инфраструктуры, чистота воздуха, доступ к здравоохранению, личная безопасность, политическая стабильность, наличие социальных связей, досуг, состояние жилья и коммунальных услуг, а также климат.
Результат оказался однозначным: Европа заняла все 10 первых мест, а победителем стал швейцарский Берн.
"Такой результат отражает десятилетия инвестиций в чистую окружающую среду, высококачественную медицину и транспортную инфраструктуру", - заявили в ECA International.
Символично, что ни один европейский город не оказался среди аутсайдеров рейтинга.
Почему Берн стал номером один
Берн - красивый и спокойный город, построенный вокруг изгиба реки Ааре. Его средневековый Старый центр (Altstadt) ведет историю с XII века.
Среди особо популярных мест - Freibad Marzili: любимая зона купания с прозрачными бирюзовыми водами, Kulturzentrum Reitschule: культурное пространство с концертами, театром и кинопоказами.
Несмотря на высокий уровень жизни, Швейцария хорошо известна и дороговизной. Многие города из рейтинга ECA одновременно фигурируют в списках самых дорогих для аренды и питания. Получается, что комфортность жизни - недешевое удовольствие.
Топ-10 самых комфортных и безопасных городов мира
- Берн, Швейцария
- Копенгаген, Дания
- Ставангер, Норвегия
- Женева, Швейцария
- Люксембург, Люксембург
- Гаага, Нидерланды
- Вена, Австрия
- Мюнхен, Германия
- Дублин, Ирландия
- Лиссабон, Португалия
Новости туризма
