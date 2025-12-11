Несмотря на высокий уровень жизни, Швейцария хорошо известна и дороговизной, то есть комфортность жизни - недешевое удовольствие.

В новом глобальном рейтинге сразу 38 европейских городов попали в топ-50 самых комфортных для жизни, лучшим признана швейцарская столица Берн. Как пишет TimeOut, оценивание включало безопасность, качество жилья, медицину, инфраструктуру и другие важные критерии.

В частности, ECA International для создания рейтинга расположения на 2025-26 годы проанализировала 275 городов по ряду показателей: состояние инфраструктуры, чистота воздуха, доступ к здравоохранению, личная безопасность, политическая стабильность, наличие социальных связей, досуг, состояние жилья и коммунальных услуг, а также климат.

Результат оказался однозначным: Европа заняла все 10 первых мест, а победителем стал швейцарский Берн.

"Такой результат отражает десятилетия инвестиций в чистую окружающую среду, высококачественную медицину и транспортную инфраструктуру", - заявили в ECA International.

Символично, что ни один европейский город не оказался среди аутсайдеров рейтинга.

Почему Берн стал номером один

Берн - красивый и спокойный город, построенный вокруг изгиба реки Ааре. Его средневековый Старый центр (Altstadt) ведет историю с XII века.

Среди особо популярных мест - Freibad Marzili: любимая зона купания с прозрачными бирюзовыми водами, Kulturzentrum Reitschule: культурное пространство с концертами, театром и кинопоказами.

Несмотря на высокий уровень жизни, Швейцария хорошо известна и дороговизной. Многие города из рейтинга ECA одновременно фигурируют в списках самых дорогих для аренды и питания. Получается, что комфортность жизни - недешевое удовольствие.

Топ-10 самых комфортных и безопасных городов мира

Берн, Швейцария

Копенгаген, Дания

Ставангер, Норвегия

Женева, Швейцария

Люксембург, Люксембург

Гаага, Нидерланды

Вена, Австрия

Мюнхен, Германия

Дублин, Ирландия

Лиссабон, Португалия

