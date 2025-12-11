По словам президента, Россия отказывается выходить из Херсонской и Запорожской областей.

В проекте "мирного плана" предлагался выход россиян с некоторых территорий в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, которые они оккупировали. Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время встречи с журналистами.

"Кроме несогласованных пока позиций по Донетчине, в документе предлагался выход "русских" из некоторых кусочков наших областей, где они сейчас находятся. Это то, что рассматривается. То есть они выходят из соответствующих кусочков Харьковской, Сумской области, Днепровщины, где они есть", - сказал он.

При этом добавил, что Россия отказывается покидать оккупированную часть Херсонской и Запорожской областей.

"Херсон, Запорожье - их позиция, что нет, не отходят, и стоим, где стоим. Это сегодня так. Я просто констатирую факт", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Axios со ссылкой на украинских и американских чиновников рассказала, что Украина в среду направила администрации Дональда Трампа свой пошаговый ответ на последний 20-пунктный мирный план США.

План Трампа предусматривает значительные территориальные уступки и другие требования к Киеву, что создает сильное давление на президента Зеленского.

По данным источников, советник по национальной безопасности Украины Рустем Умеров направил ответ Джареду Кушнеру, зятю и советнику Трампа. Документ содержит комментарии и предложенные поправки, направленные на то, чтобы сделать план более реалистичным и приемлемым для Украины.

