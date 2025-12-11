Позиция Украины неизменна – нужно прекращение огня.

После нескольких раундов переговоров с Российской Федерацией Соединенные Штаты Америки считают, что полное прекращение огня в Украине напрямую зависит от подписания рамочного соглашения.

Такое мнение высказал на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский, пишет ZN.UA. По его мнению, россияне не пойдут на прекращение огня, если нет соглашения.

"Наша позиция не изменилась – мы считаем, что сизфаер нужен. Но мы получаем именно такую информацию: единственный вариант сизфаера – это подписание рамочного соглашения", – отметил президент.

Видео дня

По его словам, на предложения, которые звучат из Вашингтона, вероятно, влияет именно позиция Москвы:

"Соединенные Штаты Америки сегодня считают, что мы близки к соглашению, давайте сделаем и будет сразу сизфаер везде, а потом начнем разные другие шаги. Это позиция американцев на сегодня. Я так понимаю, что просто русские им сказали, что мы не дадим никакого перемирия, если не будет подписано соглашение".

Говоря о перемирии в энергетике или водных ресурсах, Зеленский подтвердил, что над таким планом работали в Турции. Об этом ему говорил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"Я ему сказал, что мы поддержим. Он хотел организацию соответствующей встречи – сначала на уровне команд, а затем на уровне лидеров. Я ему сказал, что мы готовы", – добавил президент Украины.

Завершение войны в Украине: что говорят в США

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп разочарован Украиной и Россией и не хочет "встреч ради встреч".

Она отметила, что следующая встреча украинской и американской делегации, которая предварительно должна состояться 13 декабря, будет только при условии, если американцы увидят шанс на заключение мирного соглашения.

Вас также могут заинтересовать новости: