Православный праздник сегодня в народе прозвали Спиридонов день.

12 декабря по новому церковному календарю чтут святого Спиридона Тримифунтского, который прославился как покровитель нуждающихся и один из наиболее почитаемых чудотворцев. Какие традиции связаны с этим днем, какие приметы соблюдали наши предки, что под запретом, а также какой сегодня праздник церковный по старому стилю - рассказываем ниже.

Какой праздник сегодня церковный по новому календарю

12 декабря ( в старом календаре - 25 декабря) православные вспоминают святого Спиридона Тримифунтского, чудотворца, который умел исцелять больных и даже воскрешать умерших.

Известно, что Спиридон родился на Кипре в III-IV веках, был родом из семьи земледельцев и скотоводов. С самого детства он пас овец и коз, поэтому на иконах святого часто изображают в пастушьей шапочке.

Видео дня

Будучи от природы добрым и отзывчивым человеком, Спиридон в скором времени получил от Бога дар чудотворения - он мог исцелять тяжелые недуги и изгонять бесов. Слава о чудотворце дошла и до императора Константина, и тот назначил Спиридона епископом Тримифунта.

Со святым связано множество чудес: к примеру, есть свидетельства того, как он возвращал к жизни умерших, а также благодаря его молитве во время засухи удалось спасти жителей Кипра - Спиридон вызвал дождь и исцелил домашних животных. Предание гласит, что как-то епископ вылечил от тяжелой болезни и самого императора. Еще один случай рассказывает, как святой воскресил умершего младенца, а затем вернул к жизни его мать, которая едва не умерла от увиденного.

Святитель предсказал собственную смерть и последние свои земные дни провел в молитве. Людям он завещал любовь к Христу и ближним. Похоронили святого Спиридона в храме Святых апостолов в Тримифунте, а после арабского нашествия мощи перенесли в Константинополь, затем в Эпир, а позже - на остров Корфу, где они и находятся в соборе Святого Спиридона.

***

Кого из святых в этот день вспоминают еще по новому календарю - священномученика Александра, епископа Иерусалимского, мученика Розумника.

Какой православный праздник сегодня по старому календарю

По юлианскому календарю 12 декабря - день памяти святого Парамона и ещё 370 мучеников. Ранее мы писали подробно, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и рассказывали историю даты.

С какими просьбами приходят к Богу в этот день, что нельзя делать сегодня

К святому Спиридону Тримифунтскому обращаются с молитвами о здоровье детей и родителей, просят мира в семье, удачного брака. Считается, что святитель покровительствует несправедливо осужденным, защищает от бедности, тревог и болезней.

В народе праздник называют Спиридонов день, и устраивают себе короткий отдых: тяжелую работу нужно отложить до завтра, а сегодня проветривают дом - чтобы морозный воздух и солнечные лучи выгнали тревоги, болезни и беды. В саду нужно отряхнуть деревья от снега - для хорошего урожая.

По поверьям, чтобы весь год проходил спокойно и благополучно, в Спиридонов день защищают дом от любой нечисти. В старину женщины втыкали в притолоку серп, а мужчины к вечеру оставляли на пороге топор - считалось, что такой оберег отгоняет зло и сохраняет покой в семье.

В народе говорят, что именно 12 декабря можно задать тон всему предстоящему году, поэтому в Спиридонов день и выполняют особые действия. Если все сделать правильно, год обещает быть спокойным и благополучным, а жизнь - идти как по маслу.

В православный праздник 12 декабря церковь напоминает, что ругань, зависть, лень, ложь недопустимы, нельзя отказывать в помощи ближним. Продолжается Рождественский пост - тем, кто придерживается, в этот день полагается придерживаться сухоядения.

По народным представлениям, день считается опасным и имеет ряд запретов:

не советуют носить старую одежду - это к нищете и неудачам;

не следует отправляться в дальнюю дорогу - если есть возможность, то лучше перенести, а если перенести нельзя, то следует помолиться перед выездом;

запрещено отказывать в милостыне - отказ может привести самого человека к нужде.

Также не рекомендуется строить планы или громко рассказывать о новых начинаниях - задумки могут не сбыться.

Приметы на 12 декабря

В Спиридонов день можно следить за небом и поведением природы, чтобы узнать, какой будет погода ближайшие недели и даже весь следующий год:

небо с утра красное - декабрь будет ясным и спокойным;

снегопад с утра или метель - непогода затянется на неделю;

яркие звезды ночью - к похолоданию, тусклые - к оттепели;

воробьи несут пух в гнезда - готовятся к сильным морозам.

Главная примета Спиридонова дня: какая погода стоит 12 дней после 12 декабря - такая и будет каждый месяц следующего года.

Вас также могут заинтересовать новости: