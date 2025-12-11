Украинская певица Оля Полякова покорила своих подписчиков новым эффектным образом, который напомнил поклонникам о Мадонне.
Звездный визажист Егор Андрюшин, который довольно часто делает для популярных исполнителей такие перевоплощения, опубликовал короткое видео с Поляковой в своем Instagram-аккаунте. Абсолютно новый образ дополнили линзами, париком и соответствующей одеждой.
Поклонники оставили множество восторженных комментариев, отмечая, что перевоплощение выглядит впечатляюще и очень напоминает оригинальный стиль американской певицы и танцовщицы Мадонны:
"Круто! Похожа на Мадонну".
"В стиле Готье!".
"Очень круто. Короткая стрижка прям очень подходит нашей Оле".
"Мадонна в лучшие свои годы".
"Оля, а есть образ, который вам не подходит? Хорошая девочка ты у нас".
"Егор, я просто балдею. Еще одна замечательная работа, вы на своем месте".
"Оля, это вы? Совсем другой человек! А Оля где?".
Напомним, ранее украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина, которая сотрудничает и дружит с Олей Поляковой, откровенно высказалась о ее характере. Журналистку попросили прокомментировать слухи о том, что некоторым людям очень трудно работать со звездной певицей.