Новая прическа вызвала настоящий ажиотаж среди фанатов.

Украинская певица Оля Полякова покорила своих подписчиков новым эффектным образом, который напомнил поклонникам о Мадонне.

Звездный визажист Егор Андрюшин, который довольно часто делает для популярных исполнителей такие перевоплощения, опубликовал короткое видео с Поляковой в своем Instagram-аккаунте. Абсолютно новый образ дополнили линзами, париком и соответствующей одеждой.

Поклонники оставили множество восторженных комментариев, отмечая, что перевоплощение выглядит впечатляюще и очень напоминает оригинальный стиль американской певицы и танцовщицы Мадонны:

"Круто! Похожа на Мадонну".

"В стиле Готье!".

"Очень круто. Короткая стрижка прям очень подходит нашей Оле".

"Мадонна в лучшие свои годы".

"Оля, а есть образ, который вам не подходит? Хорошая девочка ты у нас".

"Егор, я просто балдею. Еще одна замечательная работа, вы на своем месте".

"Оля, это вы? Совсем другой человек! А Оля где?".

Напомним, ранее украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина, которая сотрудничает и дружит с Олей Поляковой, откровенно высказалась о ее характере. Журналистку попросили прокомментировать слухи о том, что некоторым людям очень трудно работать со звездной певицей.

