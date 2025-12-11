Большинство оформленных ранее отсрочек будет продолжаться автоматически, но есть и исключения.

Комиссии Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) имеют право отменить действующую отсрочку, если исчезло или изменилось основание, на котором она была предоставлена. Об этом рассказала адвокат АБ Романа Сацыка Мария Ганина в комментарии для "РБК-Украина".

Большинство оформленных ранее отсрочек будет продлеваться автоматически

Она напомнила, что осенью был введен механизм, по которому большинство оформленных ранее отсрочек будет продолжаться автоматически. Адвокат поделилась, что если основание остается в силе, то система, вероятно, не потребует дополнительных действий. Если же основание для отсрочки, которое проверяется системой, закончилось или отменено, ТЦК может выдать отказ в продлении отсрочки. Во время этого процесса система будет проверять актуальность данных.

"Были случаи, когда в ТЦК видели, что инвалидность матери мужа будет действовать еще месяц, а не три месяца (на три месяца продлевают отсрочку "стандартно"). И тогда давали отсрочку мужу только на месяц", - объяснила Ганина.

Адвокат добавила, что если в реестрах видно, что старшему ребенку в многодетной семье исполняется 18 лет через два месяца, то отсрочку мужу давали на два месяца.

Кроме того, Ганина заявила, что бронирование могут прекращать достаточно быстро, если предприятие, где работает военнообязанный, теряет статус критичности.

"Так было и раньше и, очевидно, такое правило будет действовать и в дальнейшем. В случае потери предприятием статуса критичности отмена отсрочки может происходить фактически мгновенно. То же касается и образовательных отсрочек: после выпуска университет может сразу уведомить ТЦК и СП, что студент больше не имеет основания для отсрочки по обучению", - подчеркнула она.

Повлияют ли на отсрочку от мобилизации сообщения новых данных в ТЦК

Адвокат отметила, что военнообязанный должен сообщать ТЦК и СП о любых изменениях в учетных данных в течение 7 дней. Она напомнила, что такие лица должны сообщать о:

изменении семейного положения;

образовании;

новом месте жительства (в случае изменения) и тому подобное.

Также закон устанавливает срок 7 дней для уведомления о любых других изменениях, которые могут повлиять на отсрочку.

"Хотя это и является основанием для привлечения к административной ответственности, но случаев выписывания штрафов именно за неуведомление, например, о рождении ребенка, практически не наблюдалось", - рассказала Ганина.

Тем не менее, в случае смены места жительства, лицо, которое не стало на учет по новому месту пребывания, довольно часто привлекают к административной ответственности, подчеркнула адвокат.

Ждать автоматического продления отсрочки уже поздно

Ранее адвокат Дарья Тарасенко заявила, что если отсрочка от мобилизации не была продлена автоматически после 1 ноября, дальше ждать нет смысла. По ее словам, в таком случае нужно идти в Центр предоставления административных услуг (так называемй ЦНАП), чтобы продлить отсрочку вручную.

Она отметила, что разница заключается в том, что раньше в ТЦК надо было идти уже с подготовленным заявлением утвержденной формы и пакетом документов, а теперь такого заявления нет. Также она советует брать оригиналы документов, если есть такая возможность.

