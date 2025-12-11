Как воплотить это предложение в жизнь, помощники Трампа, похоже, даже не задумывались.

Администрация Трампа видит "компромисс" по Донбассу в том, что ВСУ выходят из Донецкой области, а российская армия - не заходит. Однако не понятно, кто и как будет контролировать соблюдение этих и других договоренностей, если они будут подписаны. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время общения с журналистами рассказал президент Владимир Зеленский.

По его словам, "есть пролема" в том, как американская сторона видит решение проблемы Донбасса.

"Они видят, что украинские войска выходят с территории Донецкой области и компромисс вроде бы в том, что российские войска не заходят на эту территорию Донецкой области. Кто будет управлять этой территорией, которую они называют уже "свободной экономической зоной" или "демилитаризованной зоной", - они не знают", - рассказал Зеленский.

Президент также задал риторический вопрос: почему от Украины требуется отвести войска на определенное расстояние, но не требуется симметричного отвода войск агрессора?

По словам Зеленского, он сказал американцам, что озвученные ими предложения "точно не в интересах Украины", но признал необходимость продолжать разговор и искать ответы на все вопросы так, "чтобы все было более адекватно".

Глава государства подчеркнул, что отвод войск должен быть симметричным, а на линии разграничения нужен "какой-то мониторинг". Также Зеленский отметил, что есть вопрос того, как сдержать Россию от военного захвата "демилитаризованной зоны" вопреки договоренностям.

"Это все очень серьезно. Не факт, что мы как Украина примем это, но когда вы говорите нам о компромиссе, вы должны давать справедливый компромисс", - подчеркнул украинский лидер.

По словам Зеленского, Украина в целом не воспринимает требование россиян отдать им весь Донбасс, вот американцы и ищут какой-то формат, чтобы разрешить это противоречие.

"Наша позиция в плане: справедливо – когда стоим там, где стоим, то есть на контактной линии. Поэтому между этими позициями разными и продолжается сейчас дискуссия, это еще не определено", - добавил он.

Новый "мирный план" Трампа

Как писал УНИАН, "мирный план" Трампа, который просочился в прессу еще несколько недель назад, продолжает претерпевать изменения. Новая версия документа в очередной раз "утекла" в прессу.

Обновленный мирный план США, несмотря на сокращение с 28 до 20 пунктов и изъятие идеи всеобщей амнистии военных преступников, в основном повторяет содержание предыдущей, критикуемой как пророссийская, версии. Документ фактически закрепляет контроль РФ над Крымом, Донбассом и частями Запорожской и Херсонской областей, предусматривает демилитаризованные зоны и замораживание линии фронта, ограничение численности ВСУ, а также отсутствие размещения войск НАТО в Украине.

