Артист уверяет, что пересек границу официально.

Певец Олег Винник прокомментировал обвинения своего экс-продюсера Александра Горбенко в том, что он якобы покидал Украину "под синим пледиком".

В интервью РБК-Украина исполнитель рассказал, что 13 февраля 2022 года прибыл в Украину на гастроли и уже имел на 23 февраля билеты в Берлин, где живет его семья. Вскоре вылет пришлось перенести на 26 февраля, потому что самолеты прекратили свое движение над Украиной.

В 05:00 жена разбудила Винника словами: "Слушай, что-то как будто трясет. По-моему, война". Увидев, что Россия действительно осуществила полномасштабное нападение на Украину, певец сразу позвонил своему продюсеру. По его словам, он подумал о нем не как о продюсере, а как о друге и брате:

"Мы приехали, вся семья села в машину с нами, и он остался дома. Конечно, мы поняли, что это уже тот страшный момент. Мы поехали в тот же день. Когда приехали на мероприятие, дождались Александра. И уже 27 февраля без Александра мы выехали машиной через границу. То, что обо мне говорят, что я выехал "под пледиком" и так далее, опять повторяю. Какой плед? Во-первых, тот, кто пишет, он со мной там был, он меня там видел? Во-вторых, человек, который пересекал границу в своей жизни, может сказать, как это можно выехать из нашей страны под каким-то пледом или в багажнике? Или это просто неуважение к нашим пограничникам и нашим законам?".

По словам певца, он покинул страну официально, поскольку уже 25 лет является резидентом Германии.

Напомним, ранее другой украинский продюсер - Сергей Перман - заявил, что в начале полномасштабной войны Олег Винник ходил с охраной и уверял, что на него охотится Россия.

