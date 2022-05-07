Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена.

В Мариуполе все женщины, дети и старики, которые находились на территории "Азовстали", эвакуированы.

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Telegram-канале.

"Приказ президента выполнен: все женщины, дети и старики из Азовстали эвакуированы", - отметила она.

По словам Верещук, эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена.

Ситуация на "Азовстали": что известно о спасении мирного населения

1 мая началась эвакуация гражданских с мариупольского завода "Азовсталь". В тот же день президент Владимир Зеленский сообщил, что около 100 человек выехали в Запорожье.

По данным мэра Мариуполя Вадима Бойченко, из бомбоубежищ на территории "Азовстали" 2 мая удалось вывести более 100 гражданских людей.

В среду, 4 мая, в рамках мариупольского гуманитарного коридора эвакуировали 344 человека. Это женщины, дети и старики из Мариуполя, Мангуша, Бердянска, Токмака и Васильевки. Все они прибыли в Запорожье.

Несмотря на эвакуацию мирного населения, оккупанты начали штурмовать "Азовсталь". 5 мая они уже третьи сутки проводили активный штурм, "выбить" их не удалось.

По состоянию на 6 мая из Мариуполя спасли уже почти 500 человек, началась новая эвакуация из "Азовстали". В этот день оккупанты подбили авто для эвакуации гражданских с завода, есть погибший и раненые. Впоследствии "Азов" показал последствия обстрела эвакуационной машины.

7 мая защитники Мариуполя вышли к военным РФ с белым флагом, чтобы эвакуировать гражданских. Также стало известно, что вчерашняя эвакуация мирного населения из "Азовстали" стоила жизни 3 защитникам еще 6 – ранены.