Он подчеркнул, что сперва должны быть перемирие и прекращение огня.

Любые мирные переговоры во время войны - это катастрофа для страны, и закончится это распадом государства. Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение в комментарии журналистам в перерыве заседания Печерского районного суда города Киева выразил бизнесмен Игорь Коломойский.

"Я считаю, что любые мирные переговоры во время войны, - это катастрофа для страны. И закончится она в конечном итоге распадом государства", - сказал Коломойский.

По его мнению, сначала должны быть перемирие и прекращение огня "минимум на 90-100 дней, а лучше 180".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 декабря, в Печерском райсуде рассматривалось ходатайство стороны обвинения о продлении срока безальтернативного содержания Игоря Коломойского под стражей.

В суде он, в частности, заявил о задержании двоих украинцев-"фрилансеров", которые проживают в Израиле. Они подозреваются в покушении на главного подозреваемого по делу о масштабной коррупции в "Энергоатоме" Тимура Миндича.

Коломойский отметил, что человек, который совершил покушение, "получил оружие в украинском посольстве". По словам бизнесмена, речь идет о пистолете Макарова.

