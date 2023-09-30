Всплыло завещание Пригожина: кому досталась империя “повара Путина” / колаж УНІАН, фото twitter.com/AricToler, скриншот з відео

В Сети всплыла копия завещания главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Как сообщает "ВЧК-ОГПУ", его текст подтверждает информацию источников проекта.

Известно, что у Пригожина было трое детей – сын Павел (18.06.1998 года рождения), дочери Полина (1992 года рождения) и Вероника (2005 года рождения). Согласно тексту завещания. все свое имущество главарь ЧВК Вагнер оставил сыну Павлу Пригожину. 

ВЧК-ОГПУ

"Жене Пригожина ничего не причитается, так как он переписал на нее часть имущества при расставании. … Согласно прижизненной воле Пригожина, его сыну Павлу досталось почти все. А дочкам - почти ничего", – сообщает проект.

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По словам источника ВЧК-ОГПУ, 25-лений Павел находится под сильным влиянием нового начальника службы безопасности ЧВК "Вагнер" Михаила Ватанина.

Кто такой Павел Пригожин - это нужно знать

По информации российских СМИ, главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, предполагаемо погибший во время авиакатастрофы в Тверской области РФ, был женат на 52-летней Любови Пригожиной. У пары трое детей. Всем членам  семьи отводится своя роль в разветвленной бизнес-империи Евгения Пригожина.

Старший ребенок, сын Павел, является владельцем крупного бизнес-центра на Синопской набережной в Санкт-Петербурге и компаний "Лахта Парк" и "Лахта Плаза". По утверждению самого Пригожина, Павел воевал в Сирии и "был и постоянно находится в горячих точках в составе ЧВК "Вагнер".

Ранее именно его называли потенциальным наследником бизнесмена и главаря ЧВК. В отношении Павла Пригожина введены санкции Евросоюзом, Великобританией, США, Канадой, Швейцарией, Австралией, Японией, Новой Зеландией и Украиной.

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