Служба внешней разведки, вероятно, заберет медиабизнес Пригожина, а наемнические операции отойдут под контроль Министерства обороны и ГРУ.

После смерти главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина между российскими спецслужбами развернулась борьба за активы его империи, где самым большим призом будут прибыльные операции в Африке. Как пишет New York Times, поделить их между собой пытаются Служба внешней разведки (СВР) и разведка Минобороны – Главное управление Генштаба (ГРУ).

Источники издания сообщают, что часть гражданских активов может достаться сыну Пригожину Павлу. Но он может претендовать и на военные, поскольку некоторые бойцы не хотят переходить под начало сторонних структур и поддерживают передачу власти сыну Пригожина.

По словам западных чиновников, за ключевые подразделения империи Пригожина борются две разведывательные структуры – Служба внешней разведки (СВР) и разведка Минобороны – Главное управление Генштаба (ГРУ). При этом СВР, вероятно, заберет медиабизнес – организации, занимающиеся пропагандой и дезинформацией за рубежом; а наемнические операции отойдут под контроль Министерства обороны и ГРУ, сообщили два чиновника из разных правительств

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NYT отмечает, что признаки этого уже видны. Так, в конце августа африканские страны, где действует "Вагнер", посетила делегация российских военных во главе с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым. При этом в состав делегации входил один из лучших российских шпионов, генерал Андрей Аверьянов. Западные чиновники считают Аверьянова главным кандидатом на руководство по крайней мере частью операций "Вагнера", пишет NYT.

В то же время, как отмечают эксперты, российские власти не смогут полностью взять "Вагнер" под контроль или руководить ЧВК так же эффективно, как Пригожин. Потенциальным наследником империи может стать сын Павел, который, по утверждению самого Пригожина, воевал в Сирии и "был и постоянно находится в горячих точках в составе ЧВК "Вагнер".

Павел Пригожин может сохранить некоторые российские активы отца, однако для стран за рубежом важна также и геополитическая составляющая военной поддержки. По мнению опрошенных американских чиновников, в проведении военных операций за рубежом могут принять участие другие наемнические группы, и главным кандидатом является ЧВК "Редут", основанная бывшими десантниками и офицерами военной разведки.

"В самых слабых странах Африки по-прежнему существует сильный рынок для главного предложения "Вагнера" — защиты режима. А кончина Пригожина только усилила аппетит некоторых африканских стран к более тесным отношениям с Кремлем – особенно тех, которые ранее опасались "Вагнера", таких как Буркина-Фасо, - отмечает NYT.

Смерть Пригожина

23 августа в Тверской области России разбился самолет, на борту которого был Пригожин и другие "вагнеровцы". 29 августа Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге, рядом с отцом.

На днях всплыли подробности "завещания" Пригожина. Должен пройти Совет командиров, на котором могут утвердить новым главой группировки Антона Елизарова - командира с позывным "Лотос". Вероятно, сейчас он исполняет обязанности главы ЧВК.

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