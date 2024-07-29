Эти персонажи отбывали наказание за убийство, нанесение тяжких телесных повреждений, похищение человека, кражи и мошенничество.

В Белгородской области России девять заключенных, которые вышли из мест лишения свободы в обмен на обещание пойти на войну против Украины, сбежали с территории воинского подразделения.

Как сообщает "Пепел", заключенные, подписавшие контракты с минобороны РФ, сбежали с полигона в Корочанском районе. Согласно ориентировке, которая поступила в шебекинские отделения полиции, двое из сбежавших сидели за убийство, трое — за нанесение тяжких телесных, третий — за незаконное лишение свободы. Остальные — по более мягким статьям.

Беглецов зовут Эдуард Арутюнян, Игорь Болонин, Павел Мигунов, Денис Мустяков, Роман Сер и Николай Багров, Алексей Грязютин, Александр Иванов и Александр Касаткин.

Видео дня

"Побег они совершили 26 и 27 июля. В ориентировке говорится, что предположительно они могут находиться на территории Белгорода или Шебекино", — говорится в публикации.

Как уточняет "Медуза", согласно ориентировке, Мустяков и Грязютин отбывали заключение за убийство, Сер, Иванов и Касаткин – за нанесение тяжких телесных повреждений, Багров – за похищение человека (незаконное лишение свободы), Арутюнян – за кражу, Болонин – за мошенничество, Мигунов – за приобретение и хранение наркотиков.

Заключенные сбежали из воинской части после того, как не прошли испытательный срок. За информацию о сбежавших обещана награда в размере 100 тысяч рублей. Имеется ли у беглецов при себе оружие, в ориентировке не уточняется.

Российские зеки на войне в Украине

Украинские военные начали замечать единичные случаи, когда Россия посылает на штурмы позиций ВСУ женщин – бывших заключенных. Как сообщила пресс-служба 47-й отдельной механизированной бригады, на одном из участков фронта замечено даже целое "женское" отделение. На других участках пока были единичные случаи. Украинские военные также отметили, что им безразлично на пол врага, бойцы видят противника с оружием и уничтожают его.

Вас также могут заинтересовать новости: