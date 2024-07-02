Военных предупреждают: если они есть на фронте, то и могут быть в тылу.

Украинские военные начали замечать единичные случаи, когда Россия посылает на штурмы позиций ВСУ женщин-зечек. Силы обороны их успешно ликвидируют, сообщает пресс-служба 47-й отдельной механизированной бригады.

"Недавно в публичной плоскости появилась информация, что Россия вербует заключенных женщин на войну в Украине. На других участках фронта было замечено даже целое отделение. На нашем участке пока наблюдаем все же единичные случаи. На видео можете видеть группу мужчин и только одну женщину", - рассказали военные.

Они также отметили, что им безразлично на пол, бойцы видят врага с оружием и уничтожают его.

Женщины-зечки на фронте - что нужно знать

Как писал УНИАН, позиции ВСУ под Донецком начали штурмовать женщины-зечки, одну такую уничтожили наши военные.

"Прошу быть осторожными, если они уже на фронте, то почти 100% могут быть и в тылу... будут косить под зачуханную фронтовую женщину, которая зайдет ночью во двор и отправит вас в вечный сон", - предупредил боец "Азова" украинских военнослужащих.

В январе 2023 года появилась информация, что в России в "вагнеровцы" начали вербовать женщин-заключенных. Уже к августу это явление приобрело массовый характер и заключенные женщины сами начали проситься воевать.

"Желание осужденных и не осужденных женщин идти на войну очень большое... В отличие от мужчин, женщины в тюрьме крайне подвержены пропаганде. Мы можем ждать новостей и из других женских зон. И женщины даже больше хотят воевать", - сказала основатель проекта "Русь сидящая" Ольга Романова.

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