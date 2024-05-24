Силовикам пришлось охранять дом фигуранта, так как они опасались самосуда.

В Российской Федерации растет статистика тяжких преступлений, совершенных участниками войны против Украины. Очередной случай произошел на днях, пишет Astra.

Так, 17 мая в поселке Дорожный Ростовской области пропала ученица второго класса местной школы. Девочка вечером ушла в магазин и не вернулась. Обеспокоенные родители обратились за помощью к односельчанам, которые буквально через 15 минут приступили к поискам пропавшего ребенка. По данным росСМИ, через несколько часов тело нашли в расположенной неподалеку лесополосе.

По подозрению в убийстве задержали 25-летнего жителя поселка Руслана Шингирея, который оказался участником войны против Украины.

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"Шингирей сначала отрицал вину. Затем признал, что подвез девочку, но якобы передал ее неизвестному. Он показал следователям записи системы ГЛОНАСС, которая зафиксировала остановку его машины на 21 минуту у лесополосы, где и нашли тело школьницы. После этого он признался в убийстве", — пишет Astra.

Отмечается, что Шингирей был призван на срочную службу, после которой заключил контракт с армией РФ. В 2022 году он участвовал в полномасштабном вторжении в Украину, затем разорвал контракт и вернулся домой. Мотивы убийства не называются.

Местные СМИ сообщают, что силовикам пришлось охранять дом подозреваемого, так как опасались, что односельчане устроят самосуд.

Российские солдаты творят беспредел в тылу

Как сообщал УНИАН, в Феодосии временно оккупированного Крыма двое российских военнослужащих, которые ранее были судимы, зарезали водителя такси 53-летнего Александра Сидоренко. Преступление совершено 14 мая в селе Ближнее, которое входит в округ Феодосии - убитого мужчину нашли рядом с его машиной.

Позднее по подозрению в убийстве задержали двоих российских военнослужащих - 29-летнего Александра Черненко из Краснодарского края и 26-летнего Владислава Ангулова из Кемеровской области. Черненко ранее был судим за умышленнее причинение тяжкого вреда здоровью и кражу, а Ангулов - "за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость".

На этот раз один из фигурантов заявил, что вместе с товарищем убил таксиста с целью угона автомобиля.

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