Офицеры Службы внешней разведки и ФСБ в запасе могут не вносить данные.

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны и другим ведомствам создать государственный информационный ресурс с данными граждан, которые состоят или должны состоять на воинском учете.

Соответствующий ресурс должен быть создан до апреля 2024 года. Указ Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, налоговая служба и Минобороны должны идентифицировать всех граждан, попадающих под требования. Отмечается, что данные офицеров Службы внешней разведки и ФСБ в запасе актуализировать не надо.

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Все указанные сведения чиновники обязаны преобразовать в цифровую форму до 30 декабря 2022 годы. Для создания ресурса будут собраны такие данные россиян:

регистрация по месту жительства или пребывания;

наличие судимости;

наличие водительских прав, информация об имуществе;

состояние здоровья;

номера телефонов и адреса электронных почт;

участвуют ли такие граждане в медицинской деятельности, информация об образовании, спортивных разрядах и другое.

Мобилизация в России

21 сентября Путин объявил о том начале частичной мобилизации в России. Спустя месяц он заявил о завершении мероприятий, однако, по данным СМИ, россияне продолжали получать повестки.

По мнению аналитиков из американского Института изучения войны, Путин не хочет, чтобы в стране из-за мобилизации возникло напряжение в обществе.

Военный эксперт Денис Попович считает, что в январе в России начнется всеобщая мобилизация.

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