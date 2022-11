Мобилизованные РФ заявили, что готовы служить на второй и третьей линиях обороны, а не на линии фронта.

Плохое снабжение мобилизованных в России раскалывают информационное пространство. Так, из-за этого становятся явными противоречия между нарративами местных военкоров, "ЧВК Вагнера" и усилиями РФ по смягчению проблем среди военнослужащих.

Из-за этого в РФ нарастает недовольство в обществе – "мобики" сетуют, что их не кормят и кидают без ничего на передовую, говорится в сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

В частности, мобилизованные военнослужащие из Серпухова Московской области заявили 23 ноября, что российское военное командование отправило их в бой без надлежащей подготовки, обмундирования и защитного снаряжения, что привело к массовым потерям. Они также утверждали, что командование кормит мобилизованный персонал только один раз в день, несмотря на то, что у него достаточно еды для обеспечения.

Российский источник сообщил, что серпуховские мобилизованные теперь предстанут перед военным трибуналом за дезертирство, но мужчины позже выпустили видео, отрицая, что они дезертиры.

Мобилизованные заявили, что готовы служить на второй и третьей линиях обороны, а не на линии фронта.

Ответы российских военкоров разделились между призывом к состраданию к мобилизованным и наказанием.

Одни военкоры утверждают, что эти российские военнослужащие покинули свои позиции в Макеевке Луганской области и оставили других членов своего подразделения на казнь при сдаче украинским силам (обвинение, которое расследуется украинским правительством - ред.).

Другие военкоры, которых связывают с "ЧВК Вагнера", критиковали российские проблемы с обучением и командованием.

Военкоры "ЧВК" также критиковали своих же коллег, которые, по их словам, неправомерно осуждали серпуховских мобилизованных.

Один российский военкор даже заявил, что военнослужащие не отказываются воевать, но не хотят быть "пушечным мясом", отмечают аналитики.

В то же время так называемый Совет по правам человека РФ призвал к объективности при просмотре видео и пообещал, что поднимет этот вопрос перед президентом РФ Владимиром Путиным.

"Смешанные ответы блогеров с различными кремлевскими и внешними связями о продолжающихся проблемах мобилизации еще раз иллюстрируют степень подрыва морального духа россиян и рост замешательства среди провоенного российского националистического сообщества в результате плохо проведенной мобилизации и других усилий по формированию сил", – отметили в ISW.

Мобилизация в России: что известно

21 сентября Путин объявил о том начале частичной мобилизации в России. Спустя месяц он заявил о завершении мероприятий, однако, по данным СМИ, россияне продолжали получать повестки.

По мнению аналитиков из американского Института изучения войны, Путин не хочет, чтобы в стране из-за мобилизации возникло напряжение в обществе.

Военный эксперт Денис Попович считает, что в январе в России начнется всеобщая мобилизация.

Накануне Владимир Путин поручил Минобороны и другим ведомствам создать государственный информационный ресурс с данными граждан, которые состоят или должны состоять на воинском учете.

