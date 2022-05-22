Пропагандистка утверждает, что россияне в нашей стране всех "жалеют".

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян нашла "отмазки" для провалов Российской Федерации в Украине.

Симоньян в эфире канала "Россия 1" утверждала, что россияне в украинском государстве всех "жалеют".

"Неужели мы не могли бы при желании разобраться с Украиной, ну, не просто днями, а часами. Но мы ведем специальную военную операцию, именно поэтому это не война, а операция, война не ведется так… мы жалеем их всех там…", - заявила она.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля вторглись в украинское государство. Российские власти не объявляли войну - Кремль назвал действия в Украине "спецоперацией", направленной, в частности, для "денацификации" украинцев.

Оккупанты сначала бомбили военные объекты, а потом атаковали и мирных жителей ряда населенных пунктов. По сведениям украинской стороны, только в одном Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.

В апреле президент Владимир Зеленский заявил, что Россия в Украине потеряла больше бойцов, чем СССР за 10 лет войны в Афганистане.

По состоянию на 22 мая в нашей стране уже ликвидировали более 29 тысяч противников.

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