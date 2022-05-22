В Украине уже уничтожены более 29 тысяч российских захватчиков.
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.
В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля по 22 мая ориентировочно составили:
- личного состава - около 29 тыс. 050 (+200) человек ликвидировано,
- танков - 1 285 (+7) единиц,
- боевых бронированных машин - 3 тыс. 141 (+25) ед.,
- артиллерийских систем - 599 (+3) ед.,
- реактивных систем залпового огня - 201 ед.,
- средства ПВО - 93 ед.,
- самолетов - 204 ед.,
- вертолетов - 170 (+1) од.,
- Беспилотники оперативно-тактического уровня - 470 (+8),
- крылатые ракеты - 107 (+3),
- корабли/катера - 13 ед.,
- автомобильная техника и автоцистерны - 2 194 (+16) ед.,
- специальная техника - 43 (+0).
"Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Бахмутском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись на украинскую землю.
Враги сначала обстреливали военные объекты, а затем атаковали и мирные населенные пункты. Потом противник начал наступление на части востока украинского государства.
Защитники Украины давали достойный отпор врагам. В Генштабе ВСУ поделились, что по состоянию на 21 мая были уничтожены примерно 28 тыс. 850 врагов.
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