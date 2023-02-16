Российские власти уже не пытаются скрывать царящие в армии РФ варварские порядки.

Депутаты путинской партии "Единая Россия" отправили российским солдатам на фронт кувалды в качестве волонтерской помощи. Соответствующее заявление в соцсети "VK" распространили власти Новосибирской области.

"В этот раз передали напрямую для новосибирского батальона продукты питания, теплые вещи, кувалды. Также доставили особенно ценные сейчас разборные печки-буржуйки", – говорится в заявлении.

При этом депутаты подчеркивают, что партия вещей для фронта собиралась, в том числе, "по конкретным запросам" самих солдат.

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В комментариях под сообщением появился закономерный вопрос – зачем солдатам на передовой кувалды. Тут же другой человек дал вполне очевидный ответ – "для казней".

Казни с помощью кувалды в российских войсках

Использование кувалды в качестве орудия показательной казни практикуют боевики так называемой "Группы Вагнера". Впервые широко известно об этом стало в 2017 году, когда вагнеровцы в Сирии показательно забили кувалдой дезертира сирийской армии.

После этого кувалда и отсылки к той казни стали одним из неформальных брендов "вагнеровцев". Причем боевики сами кичились тем убийством и регулярно на него намекали.

В ноябре 2022 года уже в ходе войны в Украине боевики "Вагнера" демонстративно забили кувалдой Евгения Нужина – бывшего российского заключенного, который был завербован на войну, попал в украинский плен и был выдан обратно по обмену.

В феврале 2023 "вагнеровцы" снова устроили показательную казнь кувалдой одного из своих боевиков. Однако в этот раз случай вызвал ряд сомнений и подозрений в том, что это была лишь постановка по заказу лично Пригожина.

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