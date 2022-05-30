В разговоре, перехваченной СБУ, захватчик жалуется, что от его бригады из более 600 человек осталась только треть.

На Донбассе контрактники Вооруженных сил РФ едва не расстреляли приехавшего генерала, который заставлял их идти в наступление.

Об этом свидетельствует телефонный разговор захватчиков, который перехватила СБУ и обнародовала в своем Telegram.

"Российские солдаты готовы убивать своих генералов, которые заставляют их идти в наступление. В Донецкой области контрактники РФ едва не расстреляли генерала Валерия Солодчука и его охрану, которые приехали, чтобы обуздать бунт и заставить "отказников" продолжать воевать. Поэтому российский генерал позорно бежал с передовой", - говорится в сообщении.

В перехваченном телефонном разговоре оккупант жалуется, что от их бригады (свыше 600 человек) осталась лишь треть, а остальные погибли или ранены.

Напомним, по данным разведки Британии российская армия за более чем три месяца полномасштабной войны в Украине претерпела огромные потери среди офицеров среднего и младшего звена. Потеря значительной части молодого поколения офицеров может усугубить проблемы с модернизацией подхода к командованию и контролю, а также приведет к дальнейшему снижению боевого духа армии РФ.

Недавно СБУ обнародовала еще один разговор оккупантов. Согласно ей, контрактники России, которых отправили воевать против Украины, хотят как можно скорее сбежать домой. Однако командование не в восторге от таких настроений оккупантов, поэтому военных пытаются запугать и заставить остаться.

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