В петиции говорится, что действия Путина "наносят ущерб будущему России".

Военный эксперт Олег Жданов рассказал о петиции, в которой российские муниципальные депутаты требуют отправить президента РФ Владимира Путина в отставку.

Об этом он поведал на своем YouTube-канале.

"В заявлении говорится, что действия Путина наносят ущерб будущему России и его гражданам… Довел до поражения в противостоянии с Украиной", – отметил Жданова. Видео дня

Вместе с тем эксперт предупредил, что в этой петиции российские депутаты требуют переименовать так называемую "специальную военную операцию" в войну, чтобы объявить всеобщую мобилизацию в РФ.

По мнению Жданова, сейчас у России не получился эту петицию "перевести на военные рельсы" из-за санкций:

"Падение производства в России будет наблюдаться до 2030 года… К концу года никаких поставок нет, запасы будут исчерпаны, производство остановится. О каких военных рельсах мы говорим?... По мобилизации даже можно сказать, что давайте, объявляйте мобилизацию, мы посмотрим, как социум российский отреагирует на всеобщую мобилизацию… Потянет экономика отмобилизовать какое-то количество людей? А чем вы их будете вооружать?".

Поэтому, Жданов думает, что петиция "очень сильно опоздала":

"Ее первый пункт я поддерживаю двумя руками – отстранение Путина от власти, привлечение к ответственности. Хорошо, даже пока что у себя в середине... за доведение Российской Федерации до состояния фактической разрухи и нищеты. Плюс создание ореола страны-изгоя, которая сидит за железным занавесом".

Нампоним, стремительные успехи Вооруженных сил Украины на фронте продолжают ломать планы России.

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