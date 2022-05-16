Оккупанты будут готовить поле для проведения в ближайшие месяцы референдума.

Из России оккупантам поступило указание готовить оккупированное Запорожье и Херсон к референдуму через несколько месяцев.

Об этом советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Если говорить об Энергодаре и не только, то россияне стараются максимально закрепиться. Они пытаются устанавливать свою власть, они расставляют во многих населенных пунктах "смотрящих", часто из криминального мира", - сказал он.

По его словам, есть случаи, когда на должности ставятся любовницы и близкие родственники.

Также Денисенко сообщил, что россияне будут готовить "поле" для проведения в ближайшие месяцы референдума.

"Из России есть указание, чтобы через несколько месяцев выйти на референдум. О чем этот референдум, они пока не понимают, но они будут концентрироваться на проведении поля для референдума", - пояснил он.

При этом, председатель Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута сообщил, что оккупанты для выборов собирают паспортные данные жителей.

Он считает, что жители Херсона поддерживают Украину, поэтому на референдум не пойдут.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты планируют провести "перепись" населения на Херсонщине, так же как это было во временно оккупированном Крыму в 2014 году.