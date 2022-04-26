Враг также продолжает артиллерийско-минометные обстрелы населённых пунктов, из которых отступил.

В Николаевской и Херсонской областях оккупанты собирают персональные данные местных жителей для фабрикования результатов голосования на "референдумах".

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"На оккупированных территориях Херсонской и Николаевской областей продолжается деятельность рашистов по подготовке к фейковым референдумам. Перекрыв выезды из населенных пунктов, оккупанты захватывают здания органов местной власти, срывают украинские флаги, под бряцание оружия и раздачу гуманитарной помощи собирают персональные данные местных для фабрикования результатов голосования", – говорится в сообщении.

Кроме того, враг пытается удержаться на занятых позициях и привычной тактикой "бешеного зверя" ночью атакует Николаев системами залпового огня "Смерч".

Напоминается, что в результате обстрелов пострадали жилые здания мирного населения, один гражданский погиб.

В то же время враг продолжает артиллерийско-минометные обстрелы населенных пунктов, из которых отступил.

"Таким образом, осуществляется и боевое, и психологическое давление на местное население, которое враг использует в качестве мирного щита своих позиций", - добавили в командовании.

В Одесской области продолжается контрдиверсионная работа по выявлению коллаборантов и агитаторов "русского мира", растет активность провокаций в Приднестровье и получают распространение информационные вбросы о попытках Украины наносить превентивные удары по непризнанной республике.

По данным ОК "Юг", силы и тактика действий корабельной группировки флота агрессора в Черном море неизменны, поэтому угроза ракетных ударов остается.

Как сообщал УНИАН, в оккупированном Херсоне хотят провести "референдум" о создании так называемой "Херсонской народной республики".

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина выйдет из переговоров с Россией, если оккупанты проведут псевдореферендум в Херсоне.

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