Представитель МИД РФ заявил, что "не слышал ничего" о так называемом "референдуме" в оккупированном Херсоне

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации прокомментировали подготовку "референдума" в оккупированном Херсоне. Российские дипломаты заявили, что ничего об этом не знают.

Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс "Интерфакс".

"Не слышал ничего", - заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко на вопрос о подготовке российскими властями так называемого "референдума" в Херсоне.

Стоит отметить, что данное заявление в российском МИД прозвучало после того, как президент Украины Владимир Зеленский предупредил российскую сторону о выходе Украины из переговорного процесса в случае проведения "референдума" в Херсоне.

Как ранее сообщал УНИАН, Херсон оккупировали российские войска 2 марта. После этого в городе систематически проводились митинги в поддержку Украины. При этом российские военные не гнушались использовать оружие против безоружных жителей Херсона.

Кроме того, митинги проходили и в Новой Каховке, где также оккупанты открывали огонь по украинцам.

В оккупированном Херсоне оккупанты заявили, что намерены провести "референдум" о создании так называемой "Херсонской народной республики". Сначала его планировали провести в период с 1 мая по 10 мая, потом перенесли на 27 апреля.

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