Продолжается перемещение на территорию Украины дополнительных подразделений Вооруженных сил Российской Федерации для участия в войне.

Для контроля над временно оккупированными территориями юга Украины российские оккупанты пытаются создавать военно-гражданские администрации и начали подготовку к проведению референдума по созданию квазигосударственного образования на территории Херсонской области.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В частности, отмечается, что сохраняется угроза применения ракетного вооружения по объектам оборонно-промышленного комплекса и логистической инфраструктуры нашего государства.

"В акватории Черного моря находятся корабли, оснащенные крылатыми ракетами морского базирования "Калибр". В военно-морской базе Севастополь завершено пополнение боекомплекта КРМБ типа "Калибр" на фрегате "Адмирал Макаров", - говорится в сообщении.

В Генштабе также сообщили, что продолжается перемещение на территорию Украины дополнительных подразделений вооруженных сил Российской Федерации для участия в войне.

"По имеющимся данным, в пунктах постоянной дислокации воинских частей и подразделений Восточного военного округа остались в подавляющем большинстве военнослужащие срочной службы, что свидетельствует об исчерпании возможностей по формированию дополнительных подразделений. Для контроля над временно оккупированными территориями юга Украины противник пытается создавать военно-гражданские администрации и начал подготовку к проведению референдума по созданию квазигосударственного образования на территории Херсонской области (так называемой "херсонской народной республики")", - сообщили в Генштабе.

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