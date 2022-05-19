Спикер Путина ответил на неудобный вопрос насчет войны в Украине.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков дал обещание насчет территории Украины, захваченной РФ в ходе широкомасштабной войны.

Ничего не может делаться без "выражения воли жителей" захваченных украинских земель, рассказал спикер Путина, отвечая на вопрос, решила ли российская власть вразрез обещаниям лидера страны оккупировать часть территории нашего государства, пишет "РИА Новости".

"Все действия имеют свою предтечу, а предтече любых действий может быть исключительно выражение воли жителей этих районов. Без выражения воли жителей этих районов, без того, чтобы они определились сами, как дальше и с кем они хотят жить, ничего делаться не может", - заявил спикер лидера России.

Напомним, российские войска вторглись в Украину рано утром 24 февраля.

Власти РФ назвали войну в "спецоперацией", в частности, для "денацификации" украинского населения. В начале "спецоперации" Владимир Путин говорил, что Россия не будет оккупировать украинские земли.

Враг сначала обстреливал военные объекты, а потом атаковал и мирных жителей ряда городов. Врагу удалось взять под контроль ряд населенных пунктов в Херсонской и Запорожской областях, а также заблокировать Мариуполь.

Для украинцев, которые не поддерживают власть РФ, оккупанты создали фильтрационные лагеря. В один из таких лагерей уже отправили много жителей Мариуполя.

Псевдовласти Херсонщины хотят обратиться к президенту РФ о "присоединении" всей области к России без проведения "референдума" о создании "Херсонской народной республики".

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