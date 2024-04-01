Это уже 16 случай за последние две недели.

Еще две авиабомбы 500-килограммовые авиационные бомбы с фугасной боеголовкой сбросили российские самолеты на Белгородскую область, пишет российское издание ASTRA со ссылкой на источники.

Сообщается, что 31 марта ФАБ-500 нашли в районе хутора Нина. А в районе села Крюково нашли воронку, в которой, предварительно, также находится ФАБ-500.

По данным издания, это уже 16 случай "внештатного схода" авиабомб на территории Белгородской области за последние две недели.

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В сети пишут, что пока белгородцев спасает низкое качество бомб, большинство из которых не разрываются, но уже были случаи "поражения целей". Причинами происходящего называют как падение квалификации и опыта наземного персонала военных аэродромов, так и о проблемах с самими бомбардировщиками из-за износа.

Также сообщалось, что белгородец написал Иван Матвеев заявление в следственный комитет на военных РФ, которые неоднократно роняли бомбы на область. Он потребовать привлечь их к ответственности.

Самолеты РФ продолжают "бомбить" Белгородскую область

На днях УНИАН писал, что две авиабомбы (ФАБ-500) были найдены в двух километрах от села Крюково 30 марта.

Таким образом, за последние 2 недели было известно уже о 14 упавших в регионе авиабомбах.

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