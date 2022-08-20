На должности от командира взвода до командира батальона с последующим выездом в Украину отказываются идти даже контрактники, которым срочно были присвоены офицерские звания.

Российские десантники отказываются ехать воевать в Украине.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны, из-за массового отказа офицеров-десантников участвовать в боевых действиях на территории Украины в командовании воздушно-десантных войск страны-оккупанта принято решение назначать на офицерские должности контрактников без офицерских званий и опыта участия в боевых действиях.

"После грандиозных потерь, которые понесли российские десантники в результате боевых столкновений с защитниками Украины, командования воздушно-десантных войск хотя бы частично пытается восстановить их морально-психологическое состояние и боеспособность. Основное внимание уделяется подразделениям, где было уничтожено более 60 процентов личного состава и частям, где личный состав деморализован и отказывается от дальнейшего прохождения службы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самой большой проблемой для оккупантов является массовый отказ от участия в войне командного состава подразделений Воздушно-десантных войск.

Так, на должности от командира взвода до командира батальона с последующим выездом в Украину отказываются идти даже контрактники, которым срочно были присвоены офицерские звания.

"Сейчас в командовании ВДС работает комиссия генерального штаба страны-оккупанта. Ее члены получили указание провести расследование по каждому факту отказа и уговаривать командиров вернуться в свои подразделения, обещая им социальные льготы и правительственные награды", - рассказали в ГУР.

Напомним, накануне в Одесской ОВА рассказали, как ВСУ "наваляли" российским десантникам.

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