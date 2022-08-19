Противникам стоит бежать, потому что на всех может не хватить пакетов, отметил спикер Одесской областной военной администрации.

На Южном направлении был ближний бой между Вооруженными силами Украины и одним из подразделений десантников Российской Федерации.

ВСУ "наваляли" российским десантникам, рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в видеообращении, размещенном в его канале в Telegram.

Представитель ОВА посоветовал противникам бежать, поскольку на всех может не хватить пакетов.

"На Южном направлении в поединке сошлись снова - в ближнем поединке - наши Вооруженные силы и одно из подразделений так называемых расейских десантников. Как вы думаете, чья взяла? Совершенно верно - наши наваляли так называемым голубым беретам. Убегайте, ребята, лучше - убегайте. Поскольку пакетиков на всех может не хватить", - поделился Братчук.

Напомним, войска РФ совершили полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля. Противники получают достойный отпор от нашей армии.

Журналист Роман Цимбалюк узнал, что в России из-за огромных потерь решили реформировать воздушно-десантные войска. По его данным, фактически речь идет о сокращении.

По состоянию на 19 августа на украинской земле уже уничтожили 44 700 противников и много вражеской техники, в том числе 1 899 танков.

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