Российский военный не видит лучшего выхода, чем слоняться по лесам.

Российский оккупант уже не мечтает вырваться живым из Украины. В перехваченном разговоре россиянина со своей мамой военный жалуется на своих командиров.

Аудиозапись разговора обнародовали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"В бой отправляют. 20 человек. Там нет разницы – первый-второй. Мы туда поедем на смерть. Там стоит батальон, а нас 20 человек. Мы уже все смирились: если туда поедем, то оттуда не выйдем. 1000 человек или 30. Им просто нет смысла нас оттуда выводить. И подполковника нашего. Потому что все всплывет, что они здесь делали. Как они здесь делали, куда они стреляли. Всех давно продали уже. И дорогу продали", - говорит рашист.

Поэтому он не видит лучшего выхода, чем слоняться по лесам: "Я просто думаю собраться и уйти отсюда. Просто тупо пойти по лесам. В тайге не найдут", - надеется военный.

Напомним, ранее жена дала другому российскому оккупанту "действенный" совет, как сбежать с войны в Украине.

Как писал УНИАН, террорист Игорь Стрелков-Гиркин признал ухудшение положения российских захватчиков на Херсонско-Николаевском направлении. По его словам, Вооруженные Силы Украины вытесняют оккупантов, уже продвинулись на несколько километров.

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