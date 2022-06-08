По ее словам, некоторые хитрецы среди российских военных "подвернули ноги и поехали домой".

Появляется все больше демотивированных оккупантов. Многие захватчики придумывают способы, как избежать войны в Украине.

Так, в одном из перехваченных телефонных разговоров российского вояки со своей женой последняя дает ему совет, как бежать с войны.

По ее словам, некоторые хитрецы среди российских военных "подвернули ноги и поехали домой". Поэтому она предлагает и своему мужу сделать так.

Кроме того, в разговоре рашист рассказывает, что их бригада не хочет "идти дальше" из-за недоверия к командованию и больших потерь. По его словам, большое количество людей возвращается в Россию и пишет рапорты на увольнение: "У нас народу меньше 100 человек осталось".

Также российский оккупант жалуется на плохое обеспечение: "Все через ж... делается. Командиры дырявые всякие там. Обеспечения никакого нет. Все старое, ночников нет. Ни тепловизоров, ни ночников".

Ранее террорист Игорь Стрелков-Гиркин признал ухудшение положения российских захватчиков на Херсонско-Николаевском направлении. По его словам, Вооруженные Силы Украины вытесняют оккупантов, уже продвинулись на несколько километров.

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